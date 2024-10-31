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Dünya

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Wassim Samih Seifeddine, Safiye Karabacak  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyinde Deyr Zehrani beldesine gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda bir ev yıkılırken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail topçu birlikleri Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesindeki Şeyhayn beldesine "fosfor içeren" top mermileriyle saldırı gerçekleştirdi.

Batı Bekaa bölgesindeki Sahmer beldesine yönelik saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in aynı bölgede Karaun yolu üzerindeki bir motosikleti insansız hava aracıyla hedef alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail'e ait İHA, Başkent Beyrut'un doğusundaki El-Bekaa-Arya yolu üzerinde bir aracı da füzeyle hedef aldı.

İsrail ile Hizbullah arasında El-Hiyam beldesinde ise çatışmalar sürüyor. İsrail güçleri, beldenin doğusundan iç kesimlere doğru ilerlemeye çalışıyor.

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