İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyinde Deyr Zehrani beldesine gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda bir ev yıkılırken, 3 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail topçu birlikleri Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesindeki Şeyhayn beldesine "fosfor içeren" top mermileriyle saldırı gerçekleştirdi.
Batı Bekaa bölgesindeki Sahmer beldesine yönelik saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İsrail'in aynı bölgede Karaun yolu üzerindeki bir motosikleti insansız hava aracıyla hedef alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İsrail'e ait İHA, Başkent Beyrut'un doğusundaki El-Bekaa-Arya yolu üzerinde bir aracı da füzeyle hedef aldı.
İsrail ile Hizbullah arasında El-Hiyam beldesinde ise çatışmalar sürüyor. İsrail güçleri, beldenin doğusundan iç kesimlere doğru ilerlemeye çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.