logo
Dünya

Lübnan ordusu, Filistin kamplarından silah tesliminin dördüncü aşamasını gerçekleştirdi

Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında bulunan silahların Lübnan güvenlik birimlerine teslimine ilişkin planın dördüncü aşamasının bugün tamamlandığı belirtildi.

Stephanie Rady, Hamdi Yıldız  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Lübnan ordusu, Filistin kamplarından silah tesliminin dördüncü aşamasını gerçekleştirdi

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Lübnan'daki Filistin Güvenliği Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Abdulhadi el-Esedi, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı gruplardaki silahların teslim alındığını ifade etti.

Esedi, Sayda kentinin doğusundaki Ayn el-Hilve Kampı’ndan 5, kuzeydeki Bedavi Kampı’ndan ise 3 kamyon silahın Lübnan ordusuna teslim edildiğini aktardı.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos'ta "Hizbullah dahil olmak üzere" ülkedeki tüm grupların silahlarının devletin tekelinde toplanması kararı aldı.

Karar kapsamında ordudan, ay sonuna kadar bir plan hazırlaması ve 2025 sonuna kadar bunu uygulamaya koyması istendi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise örgütün silahlarını yalnızca İsrail’in Lübnan topraklarından çekilmesi, ülkeye saldırılarını durdurması, tutukluları serbest bırakmasının ardından yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini söylemişti.

