İsrail'in kuzeyinde Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısında 2 kişi öldü
Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Nehariye bölgesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ankara
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan atılan 10 roket nedeniyle ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Atılan roketlerin bazılarının hava savunma sistemince imha edildiği ifade edildi.
Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roket saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de hafif şekilde yaralandığını aktardı.
Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde sirenlerin çaldığı anda roketlerden birinin depo benzeri bir binaya isabet ettiği, bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.