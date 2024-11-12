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Dünya

İsrail'in kuzeyinde Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısında 2 kişi öldü

Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Nehariye bölgesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
İsrail'in kuzeyinde Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısında 2 kişi öldü Fotoğraf: Samir Abdalhade/AA

Ankara

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan atılan 10 roket nedeniyle ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin bazılarının hava savunma sistemince imha edildiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roket saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde sirenlerin çaldığı anda roketlerden birinin depo benzeri bir binaya isabet ettiği, bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

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