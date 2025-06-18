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İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
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Dünya

Asya ülkeleri, İsrail ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti

İsrail'in İran'a saldırısına, İran'ın misilleme saldırılarıyla karşılık vermesi üzerine, bazı Asya ülkeleri vatandaşlarının bölgeden tahliye sürecine başlarken bazıları ise teyakkuza geçti.

Ayşe İrem Çakır  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Asya ülkeleri, İsrail ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Ankara

İsrail ve İran arasındaki gerilim her geçen gün artarken Asya ülkeleri, bölgedeki vatandaşlarını tahliye için aksiyon almaya başladı.

Hindustan Times'ın haberine göre hükümet, "Sindhu Operasyonu" kapsamında İran'daki 110 Hint vatandaşı öğrencinin tahliye edildiğini bildirdi.

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Filipinler

Philstar'ın haberinde ise Filipinler Dışişleri Bakanlığının tahliyelere ilişkin açıklamasına yer verildi.

Söz konusu açıklamada, 26 Filipinler vatandaşının İsrail'den ayrılacağı belirtilirken, ülkede tahliye talebinde bulunan toplamda 150 vatandaşı olduğu biliniyor.

Japonya

Kyodo News'un haberinde, Japonya hükümetinin, İran'da ikamet eden 90 Japon vatandaşı ve ailelerini tahliye planı yaptığı iddia edildi.

Haberde, hükümetin aynı zamanda, İsrail'deki vatandaşlarının da tahliyesini ayarladığı belirtildi.

Nepal

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nepal hükümeti, bölgedeki vatandaşlarının güvenliğini sağlamak üzere kapsamlı plan hazırladı. Bu plana göre ise gerekmesi durumunda, İsrail'deki yaklaşık 5 binin üzerindeki Nepal vatandaşının tahliyesi için tüm mekanizmalar devreye sokulacak.

Malezya

Free Malaysia Today gazetesinin hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran'daki Malezya vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçildiğini bildirdi.

Haberde güvenlik nedeniyle detay verilmezken, söz konusu vatandaşların birkaç gün içinde tahliye edileceği belirtildi.

Endonezya

Jakarta Globe’un haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı, çoğunluğu öğrenci olan 386 Endonezya vatandaşının İran’da, 194 vatandaşının ise İsrail’de bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık ayrıca, gerekmesi durumunda, söz konusu vatandaşların tahliyesine hazırlıklı olunduğunu aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun da gün içinde, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çin'in Tahran Büyükelçiliği ve İran'daki konsolosluklarının, komşu ülkelerin yardımıyla İran'daki 791 Çin vatandaşını güvenli bölgelere naklettiğini belirtmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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