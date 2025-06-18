Dolar
39.53
Euro
45.51
Altın
3,391.26
ETH/USDT
2,493.90
BTC/USDT
104,363.00
BIST 100
9,196.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Hırvatistan, İran ve İsrail'den diplomatlarını tahliye edecek

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, İran ve İsrail'deki diplomatlarını tahliye etme kararı aldıklarını duyurdu.

Lejla Biogradlija  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Hırvatistan, İran ve İsrail'den diplomatlarını tahliye edecek

Ankara

Grlic Radman, ulusal basına yaptığı açıklamada, Tahran ve Tel Aviv'de bulunan diplomatik misyonlardaki görevli büyükelçi ve diplomatlarını tahliye etme kararı aldıklarını belirtti.

Hırvatistan'ın Tahran Büyükelçisi Drago Stambuk ile iletişim halinde olduğunu ifade eden Grlic Radman, "Daha yeni konuştuk. Bulgaristan, Çekya ve Macaristan'ın da diplomatlarını tahliye etme kararı aldığını iletti. Durum şimdilik sakin gibi ancak önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilmiyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grlic Radman, Hırvatistan vatandaşlarının tahliyesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, İran'da 15, İsrail'de ise 150 Hırvatistan vatandaşının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Hava yolu ulaşımının kapalı olması nedeniyle tahliyelerin kara yoluyla sağlandığını aktaran Grlic Radman, bugün 5 Hırvatistan vatandaşının Mısır üzerinden Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya geldiğini kaydetti.

AB'den tahliye işlemlerine destek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da İsrail'in İran'a saldırıları sonrası bölgeden ayrılmak isteyen AB ülkelerinin vatandaşlarının tahliyesi için üyelerle yakın şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Kallas, Brüksel'de basına yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun savaş, doğal afet ve diğer krizlerle koordine etmeye yardımcı olmak için kullanılan sivil koruma mekanizmasını harekete geçirdiklerini aktardı.

Avrupa'da Polonya, Letonya, Litvanya, Yunanistan, Almanya, İrlanda, Hollanda, İngiltere, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Slovenya gibi birçok ülke, vatandaşlarını tahliye edeceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 20 Haziran'da Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen 3 futbol kulübünün başkanlarını kabul etti
Türkiye, Netanyahu ve iş birlikçilerinin "adil biçimde yargılanmasının" ümit edildiğini bildirdi
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anısına kütüphane açıldı
Marmaris'te TCSG-310 botu ziyaret edildi

Benzer haberler

Hırvatistan, İran ve İsrail'den diplomatlarını tahliye edecek

Hırvatistan, İran ve İsrail'den diplomatlarını tahliye edecek

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

ABD'li gazeteci Carlson ile Cumhuriyetçi Senatör Cruz arasında "İran tartışması" yaşandı

Hırvat lider Milanovic, İsrail'in Washington'un desteğiyle suç niteliğinde politika yürüttüğünü söyledi

Hırvat lider Milanovic, İsrail'in Washington'un desteğiyle suç niteliğinde politika yürüttüğünü söyledi
İsrail'de vatandaşların yurt dışı çıkışlarına kısıtlama getirme planı yüksek mahkemeye taşınıyor

İsrail'de vatandaşların yurt dışı çıkışlarına kısıtlama getirme planı yüksek mahkemeye taşınıyor
Merz, "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş" görüşünün onay görmesi ve paylaşılmasından memnun

Merz, "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş" görüşünün onay görmesi ve paylaşılmasından memnun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet