Hırvatistan, İran ve İsrail'den diplomatlarını tahliye edecek
Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, İran ve İsrail'deki diplomatlarını tahliye etme kararı aldıklarını duyurdu.
Ankara
Grlic Radman, ulusal basına yaptığı açıklamada, Tahran ve Tel Aviv'de bulunan diplomatik misyonlardaki görevli büyükelçi ve diplomatlarını tahliye etme kararı aldıklarını belirtti.
Hırvatistan'ın Tahran Büyükelçisi Drago Stambuk ile iletişim halinde olduğunu ifade eden Grlic Radman, "Daha yeni konuştuk. Bulgaristan, Çekya ve Macaristan'ın da diplomatlarını tahliye etme kararı aldığını iletti. Durum şimdilik sakin gibi ancak önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilmiyoruz." dedi.
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Grlic Radman, Hırvatistan vatandaşlarının tahliyesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, İran'da 15, İsrail'de ise 150 Hırvatistan vatandaşının bulunduğu bilgisini paylaştı.
Hava yolu ulaşımının kapalı olması nedeniyle tahliyelerin kara yoluyla sağlandığını aktaran Grlic Radman, bugün 5 Hırvatistan vatandaşının Mısır üzerinden Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya geldiğini kaydetti.
AB'den tahliye işlemlerine destek
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da İsrail'in İran'a saldırıları sonrası bölgeden ayrılmak isteyen AB ülkelerinin vatandaşlarının tahliyesi için üyelerle yakın şekilde çalıştıklarını ifade etti.
Kallas, Brüksel'de basına yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun savaş, doğal afet ve diğer krizlerle koordine etmeye yardımcı olmak için kullanılan sivil koruma mekanizmasını harekete geçirdiklerini aktardı.
Avrupa'da Polonya, Letonya, Litvanya, Yunanistan, Almanya, İrlanda, Hollanda, İngiltere, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Slovenya gibi birçok ülke, vatandaşlarını tahliye edeceğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.