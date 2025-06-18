AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki
Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saar'ın işgalci, soykırımcı ve bugünün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesi olduğunu belirtti.
Saar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin, Avrupa'daki Neo-Nazi'lerle aynı olmasının şaşırtıcı olmadığını kaydeden Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.