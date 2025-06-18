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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir." ifadesini kullandı.

Yusuf Soykan Bal  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saar'ın işgalci, soykırımcı ve bugünün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesi olduğunu belirtti.

Saar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin, Avrupa'daki Neo-Nazi'lerle aynı olmasının şaşırtıcı olmadığını kaydeden Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır." ifadelerini kullandı.

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