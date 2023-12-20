İsrail'in "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin Refah kentindeki saldırı canlı yayına yansıdı
İsrail'in "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınına düzenlediği saldırılar canlı yayında kameralara yansıdı.
Ankara
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Kuveyt Hastanesi yakınındaki bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenledi.
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Al Jazeera televizyonunun muhabiri Hani Mahmud, canlı yayında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdiği sırada bölgede patlama sesi duyuldu ve Kuveyt Hastanesi yakınından dumanlar yükselmeye başladı.
İlk saldırıdan saniyeler sonra aynı bölgeye en az 3 ayrı hava saldırısı daha düzenlendi. Saldırılar nedeniyle patlama seslerinin yanı sıra bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
Patlama sesleri nedeniyle çevredeki bir bebeğin ağlaması duyulurken, aralarında çocukların da bulunduğu Filistinlilerin panikle sağa sola kaçışmaları kameraya yansıdı.
İsrail hava saldırısına hedef olan yerin Kuveyt Hastanesi'nin hemen arkasında yer aldığını belirten Al Jazeera Mahmud, "Bunu bekliyorduk, (İsrail'e ait) İHA 5 gündür bu bölgenin üzerinden ayrılmadı ve alçak uçuş yapıyordu." ifadesini kullandı.
Gazze'deki Filistin makamları, saldırıdaki can kayıplarına ve Kuveyt Hastanesi'nde hasar oluşup oluşmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u bu ay başında "savaş alanı" ilan etmişti.
Bu kararın ardından İsrail, Han Yunus'ta yaşayan veya bu şehre sığınan Filistinlerden daha da güneyde yer alan Refah bölgesine gitmelerini istemişti.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, merkezi ve Han Yunus'un yanı sıra Refah bölgesine de saldırılarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.