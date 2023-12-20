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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde iletişim hizmetleri yeniden kesildi

Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde, iletişim ve internet hizmeti, İsrail saldırıları nedeniyle yeniden kesildi.

Halime Afra Aksoy  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde iletişim hizmetleri yeniden kesildi

Kudüs

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo konuya ilişkin iki ayrı açıklama yaptı.

Jawwal, Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinde "tamamen kesinti" yaşandığını duyurdu.

Şirketin hizmetlerinin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarının başlamasıyla, maruz kaldığı yedinci kesinti olduğu ifade edilen açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." denildi.

Ooredoo şirketi de Gazze Şeridi'nin güneyi ve merkezindekinin yanı sıra kuzeydeki iletişim hizmetlerindeki kesintinin, saldırıların başlangıcından bu yana hizmetlerinde maruz kalınan yedinci kesinti olduğunu açıkladı.

Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiğini ifade ederek, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuyor.

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