Dolar
29.12
Euro
31.91
Altın
2,040.87
ETH/USDT
2,212.30
BTC/USDT
42,809.00
BIST 100
7,704.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, 40 esirin serbest bırakılması karşılığında 1 hafta "insani ara" önerildi

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki 40 esirin serbest bırakılması karşılığında en az 1 hafta çatışmalara "insani ara" verilmesi önerisinde bulunduğunu yazdı.

Mustafa Deveci  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
İsrail basınına göre, 40 esirin serbest bırakılması karşılığında 1 hafta "insani ara" önerildi

Kudüs

"Walla News” isimli internet sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için önerisini Katar'a iletti.

Gazze'deki 40 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında en az 1 hafta "insani ara" öneren Tel Aviv, yeni bir mutabakata varılması halinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin bir kısmının da serbest bırakılması teklifinde bulundu.

Söz konusu öneriyi İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, bu hafta başında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns ile Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı görüşmede dile getirdi.

Haberde, Hamas'ın bu öneriye yönelik yanıtına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tamamen durmadığı sürece, esir takası konusunda herhangi bir müzakere sürecine girmeyeceğini bildirmişti.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da 4 günlük esir takası mutabakatı kapsamında Gazze'deki çatışmalara "insani ara" verilmişti. Bu mutabakat 3 gün daha uzatılmış ve bu kapsamda 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'ta kolon ve kirişler yetersizmiş
Buzlanmaya karşı karayollarına dökmek üzere günlük 500 ton tuz çıkarılıyor
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
Elazığ'da ay sonuna kadar 1374 deprem konutu tamamlanacak
İstanbul'da iş yerinde çıkan ve üst katlara sıçrayan yangında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Benzer haberler

Rap şarkıcısı "Selo"nun Filistin'i destekleyen şarkısı müzik platformlarınca kısıtlandı

Rap şarkıcısı "Selo"nun Filistin'i destekleyen şarkısı müzik platformlarınca kısıtlandı

İsrail basınına göre, 40 esirin serbest bırakılması karşılığında 1 hafta "insani ara" önerildi

İsrail'in Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın çok sayıda kişi öldü

İsrail milletvekili Cohen, Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulundu

İsrail milletvekili Cohen, Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulundu
İsrail medyası: Netanyahu "Gazze" bahanesiyle yolsuzluktan yargılanmasını ertelemeye çalışıyor

İsrail medyası: Netanyahu "Gazze" bahanesiyle yolsuzluktan yargılanmasını ertelemeye çalışıyor
İsrailli bazı yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

İsrailli bazı yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet