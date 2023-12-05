İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli sayısı 16 bin 248'e yükseldi
Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin 16 bin 248'e ulaştığını duyurdu.
Gazze
Hükümete bağlı medya ofisi, 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam eden saldırıların 60'ıncı gününde, kentteki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
- İsrail tanklarının İsrailli sivillerin ölümündeki rolü yine gündemde
- Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinli su ve gıda eksikliği nedeniyle hastalıkların pençesinde
- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki imkansızlıklar nedeniyle "salgın felaketi" yaşanıyor
- İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin sayısı 7 Ekim'den bu yana yüzde 50 arttı
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Açıklamada, "İsrail ve Amerikan savaş uçakları ve dev Amerikan füzeleri ve bombaları, Gazze Şeridi'nin her metresini hedef alır hale geldi ve artık Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvenli değil." ifadeleri kullanılarak, kadın ve çocuk demeden sivillerin vahşice katledildiğine dikkat çekildi.
İsrail yönetiminin "insani ara"nın devam etmesine ilişkin teklifleri reddetmesinin ardından Gazze'de 1248 kişinin canına kıydığı belirtildi.
Ölü sayısının bugün 349 arttığına işaret eden açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında şehit sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükselirken, kayıp kişi sayısı da 7 bin 600'e ulaştı." ifadeleri yer aldı.
İsrail ordusu, Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Hattab ailesinin evine saldırı düzenledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 5, 2023
Yaralanan siviller, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi https://t.co/RJvewqB1gu pic.twitter.com/eDQTwGlBxB
Sivil savunma ekiplerinden 32, gazetecilerden 81 kişinin de hayatını kaybettiği saldırılarda, İsrail güçlerinin savaşın başından bu yana toplam 1550 katliam gerçekleştirdiği kaydedildi.
Açıklamada kara, hava ve denizden olmak üzere tüm saldırılar sonucu çeşitli şekillerde yaralananların sayısının 43 bin 616 olduğu aktarıldı.
İsrail saldırılarının ağır bilançosu
İsrail'in düzenlediği bombardıman sonucu Gazze Şeridi'nde hükümete ait 121 kamu binası ile 100 caminin tümüyle yıkıldığı, 192 caminin ise kısmi yıkıma maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, saldırılardan, 3 kilisenin önemli hasar gördüğü, 69 okul tamamen yıkılırken, 275 okulun ise kısmi tahribat yaşadığı belirtildi.
❝Annemi istiyorum. Babamı istiyorum. Ailemi istiyorum❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 5, 2023
İsrail ordusunun Gazze'nin Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda enkaz altında kalan Filistinli kız çocuğu Lana Ebu Safi, kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı https://t.co/RJvewqBz62 pic.twitter.com/pNfoGof4Co
Açıklamada, işgal güçlerinin uçaklarından Gazze Şeridi'ndeki evler, okullar, hastaneler ve diğer tüm sivil yerleşim yerlerine 50 bin tondan fazla patlayıcı atıldığı ifade edildi.
Gazze Şeridi'nde sivillere ait konutların yüzde 61'inin yıkıldığına işaret eden açıklamada, 52 bin konut yerle bir olurken, kısmi ve çeşitli şekillerde hasar görenlerle birlikte saldırılarda tahrip olan ev sayısının 305 bin olduğu kaydedildi.
1,5 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı
Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının 1 milyon 500 bin olduğu, bunların tamamının yiyecek, su, ilaç, barınma gibi çok ciddi sorunlarla her an mücadele etmek zorunda kaldığı vurgulandı.
Açıklamada, kış mevsiminin başlaması ve gelen soğuklarla, çeşitli salgınların da artmaya başladığının altı çizildi.
• Yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 5, 2023
• Çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor https://t.co/RJvewqB1gu pic.twitter.com/7wdxbCWWyz
İnsani yardımların kesilmesi ve damlatarak verme siyaseti üzerinden yapılanların alçakça bir üslup olduğuna değinilen açıklamada, 2 milyon 400 bin kişiye bilerek idam cezası verildiği kaydedildi.
Ayrıca açıklamada, orta dereceli yaralıların birçoğunun da Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin çökmesi sebebiyle hayatını kaybettiği, kentte 75'ten fazla hastane ve sağlık merkezinin çalışmalarını sonlandırdığı bildirildi.
Sivil savunma ekiplerinin bombardıman sonrasında yaralıların kurtarılması ve ölenlerin çıkartılması işlemlerini yerine getirmekten aciz kaldığı, bunun en önemli sebepleri arasında, sivil savunma ekipmanlarının yüzde 80'inin İsrail saldırılarında tahrip olması ve yakıt bulunamaması gösterildi.
DSÖ, İsrail'in baskısıyla deposunu taşımasının ilaç tedarikini geciktireceğini bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun baskısı sonrası DSÖ'nün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan deposundaki tıbbi malzemeleri Refah şehrine taşımasının ilaç tedarikini geciktireceğini belirtti.
Ghebreyesus, tıbbi malzemelerin taşınmasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
"DSÖ, tıbbi malzemeleri Han Yunus'taki depodan Refah'taki daha küçük bir depoya taşıdı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu işlemin kısa sürede gerçekleşmesi için ciddi bir çaba gerektiğini vurguladı.
Ghebreyesus, "Bu durum, sağlık tesisleri için Sınır Tanımayan Doktorlar ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) planlanan ilaç teslimatının ertelenmesine yol açtı. Teslimat zaten gecikti ve bu, geniş çaptaki silahlı çatışmalar ile sahadaki sınırlı personel nedeniyle Gazze'deki hastanelere teslimatımızda sorun oluşturmaya devam edecek. Gazze'deki insanlara bakım sağlamak için sürekli ve güvenli bir tıbbi yardım akışına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'den DSÖ'ye tahliye baskısı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, dün İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyindeki iki tıbbi depoyu 24 saat içinde taşımaları gerektiğine ilişkin bildirim aldıklarını duyurmuştu.
Bildirimde, kara operasyonlarının malzemeleri kullanım dışı bırakacağı uyarısının yer aldığını aktaran Ghebreyesus, "İsrail'e bu karardan geri dönmesi, hastaneler ve insani yardım tesisleri de dahil sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için mümkün olan her türlü tedbiri alması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.