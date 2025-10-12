Ateşkes kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin listesi "bazı engeller nedeniyle" resmen açıklanamadı
Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin isimlerinin, bazı engeller nedeniyle resmi olarak açıklanamadığı bildirildi.
İstanbul/Kudüs
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı.
- İsrail, Batı Şeria’da serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin ailelerini tehdit etti
- Gazze’de ateşkes devreye girdi
Açıklamada, detay verilmeksizin İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin listelerinin bazı engellerden dolayı resmi olarak duyurulamadığı belirtildi.
Serbest bırakılacaklar arasında kadınlar ve çocuklar dahil Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinlilerin de bulunduğu aktarıldı.
Söz konusu engellerin aşılması ve gerekli prosedürlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Anlaşma kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin bilgilerinin görüşmelerin tamamlanıp nihai listeler onaylandıktan sonra açıklanacağı ifade edildi.
Ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'de tutulan İsrailli esirlere karşılık İsrail'in, müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1700 Filistinliyi serbest bırakması öngörülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
Tel Aviv: İsrailli esirlerin bırakıldığı doğrulandığında Filistinli tutuklular serbest bırakılacak
İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Shosh Bedrosian, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, İsrailli esirlerin pazartesi sabahı serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.
İsrailli sağ ve ölü esirlerin serbest bırakılarak sınırı geçmesinin ardından esirlerin bırakıldığına ilişkin onayın bekleneceğini belirten Bedrosian, ardından Filistinli esirlerin serbest bırakılma işlemine başlanacağını kaydetti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise ölen İsrailli esirlerin tamamının teslim edilemeyeceğinin bilindiği belirtildi.
Ayrıca İsrailli esirleri teslim alacak Kızılhaç araçlarının güney Gazze sınırına doğru hareket ettiği görüntüler paylaşıldı.
Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, anlaşma kapsamında serbest bırakılacak esirlerin isimlerinde değişiklikler yapmayı sürdürüyor.
Anlaşma kapsamında serbest bırakılması gereken bir Filistinli esirin, dün İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nde gardiyana saldırdığı iddiasıyla listeden çıkarıldığı aktarıldı.
Bunun, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in baskısıyla gerçekleştirildiği, söz konusu Filistinli esirin işgal altındaki Batı Şeria'ya girişine izin verilmesi beklenirken serbest bırakma işleminin durdurulduğu kaydedildi.
Ben-Gvir'in söz konusu Filistinli esirin dışında birkaç Filistinlinin daha serbest bırakılmasına itiraz ettiği belirtildi.