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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de esirlerden sonra ölenler ve yakınlarıyla da alay eden akım başladı

İsrailli kullanıcılar, sosyal medyada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenler ve yakınlarıyla alay eden akım başlattı.

Dildar Baykan Atalay  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
İsrail'de esirlerden sonra ölenler ve yakınlarıyla da alay eden akım başladı

Ankara

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla İsrail'de sosyal medya platformlarında, Gazze'yi işgal eden İsrail askerlerinin, ayrıca bölgedeki su, elektrik, yakıt, gıda kıtlığıyla dalga geçen İsraillilerin çok sayıda paylaşımı tepki toplamıştı.

İsrailli kullanıcılar, bu kez de sosyal medyada başlattıkları yeni akımla 2005'te yayımlanan bir komedi programındaki şarkıyı kullanarak, Gazze'deki insani felaketle dalga geçen yüzlerce paylaşım yaptı.

Aralarında İsrail askerlerinin de yer aldığı bazı kullanıcıların paylaşımlarında Gazze'deki Filistin halkıyla dalga geçmek için yüzlerini boyayarak, başörtüsü takarak, üzerlerine Filistin'e ait geleneksel kıyafetler giyerek, kamera karşısına geçtiği görüldü.

Çocukları da alet ediyorlar

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan hesapların da katıldığı akımda, bazılarının, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın yer aldığı görüntüleri paylaşarak kahkaha atan yüz ifadeleri kullandığı görüldü.

Paylaşılan görüntülerden birinde de anne ile iki kızı başlarını alaycı bir şekilde kapatarak sözleri, "Burası benim evimdi, gaz ve elektrik yoktu. Benim evimdi, benim ve senin ve Ahmed'in ve Fatma'nın ve Abed'in ve Salim'in" olan bir şarkı eşliğinde dans ettikleri görülüyor.

Başka bir görüntüye de arkasına Gazze'de yıkılan binaların görüntüsünü fon yapan bir erkeğin yine alaycı şekilde başını kapatarak dans ettiği yansıyor.

Bazı görüntüler sosyal medya üzerinden milyonlarca kez izlenirken, kullanıcıların da tepkisini çekti.

İsrail askerlerinin Filistinlilere "şarkılı" muamelesi tepki çekmişti

İsrail'in 7 Ekim'den sonra Filistinli esirlere yönelik muamelelerini yansıtan çeşitli görüntüler de sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntülerde İsrailli askerlerin Batı Şeria'da esir aldığı Filistinlilerin gözlerini ve ellerini bağlayarak etraflarında şarkı söylediği; esirleri de şarkıya eşlik etmeye zorladığı görüntüler geçen ay sosyal medyada bir akım başlatmıştı.

Benzer başka görüntüler de ortaya çıkarken bu akıma bazı Knesset üyeleri de dahil olmuştu.

İsrailli çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkıda kullanılmıştı.

Öte yandan İsrail'de yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklara, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkı söyletilmişti.

Söz konusu şarkının sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, şarkı ilk yayımlandığı platformdan kaldırılsa da sosyal medya üzerinden yayılmıştı.

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