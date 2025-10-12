Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Han Yunus Belediyesi, ekipman eksikliğine rağmen İsrail saldırıları sonucu kapanan yolları açmaya başladı

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Belediyesi ana yolların ve kavşakların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Gülşen Topçu, Abdallah F.s. Alattar  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Han Yunus Belediyesi, ekipman eksikliğine rağmen İsrail saldırıları sonucu kapanan yolları açmaya başladı

Gazze

Gazze'de 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusunun gerçekleştirdiği yıkım gün yüzüne çıkmıştı.

İsrail ordusunun "sarı hat"ta çekilmesiyle de belediyeler aylardır kapalı olan ve ulaşılamayan yolları açmak ve enkazları kaldırmak için çalışmalara başladı.

Ancak bu işin, yeterli sayıda iş makinesi olmadığı için yakın zamanda tamamlanmasının zor olduğu belirtiliyor.

Han Yunus Belediyesi de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde hem vatandaşların hem ambulansların ulaşımını kolaylaştırmak için moloz kaldırma çalışmasına başladı.

Mühendis Hıdr İsmail Safi, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırılar nedeniyle kent merkezinde kapanan yolları açmaya çalıştıklarını söyledi.

Han Yunus'un batısına ve merkezine çıkan ana yolları açmaya çalıştıklarını kaydeden Safi, yıkılan büyük binaları kaldırmak için büyük iş makinelerine ihtiyaç olduğunu, halihazırda bu makineler olmadığı için de büyük zorluk yaşadıklarını kaydetti.

Kentteki binaların yüzde 90'ının yerle bir olduğunu anlatan Safi, belediye envanterindeki iş makineleri ile kamyonların mevcut yıkımla kıyaslandığında yetersiz olduğunu dile getirdi ve uluslararası kurumlara çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

