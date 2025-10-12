Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ile varılan ateşkesin ardından Gazze'ye insani yardım tırlarının girişi başladı

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girmeye başladığı belirtildi.

Ramzi Mahmud, Gülşen Topçu  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
İsrail ile varılan ateşkesin ardından Gazze'ye insani yardım tırlarının girişi başladı Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Gazze

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güneyde İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan çok sayıda yardım tırı giriş yaptı.

Tırların içindeki insani yardım malzemelerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

İsrail'in 2 yıl boyunca saldırdığı ve insani krizin "felaket" boyutuna ulaştığı Gazze'ye günlük 600 tırın giriş yapması gerekiyor.

