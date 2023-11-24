İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 15 bine yaklaştı
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.
Gazze/Kudüs
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını alıkoymasının ardından Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde hastaların ve sağlık ekiplerinin tahliyesi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordinasyonunu durdurduğunu açıkladı.
- İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nden yıkım yaparak çekildi
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 14 bin 854'e yükseldi
- İsrail’in Gazze’ye saldırılarını 4 günlüğüne durdurması beklenen insani ara başladı
- İsrail, Gazze'de BM'ye ait okula düzenlediği saldırıda 27 kişiyi öldürdü
- İsrail hapishanelerinden bugün serbest bırakılması beklenen 39 Filistinlinin isimleri yayımlandı
İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi alıkoyduğu bildirildi.
İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.
❝Filistinli baba, tüm yol İsrail tanklarıyla çevriliyken tekerlekli sandalyedeki oğlunu 5 saat boyunca itmiş❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 24, 2023
❝Çocuğun dayanıklılığı ve babasının sevgisi onları ayakta tutan şey❞
İsrail saldırıları nedeniyle el-Ehli Baptist Hastanesini terk etmek zorunda kalan hekim Gassan… pic.twitter.com/gNk1YJseZ0
İsrail, BM'ye ait okula düzenlediği saldırıda 27 kişiyi öldürdü
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Ebu Hüseyin Okulu'na düzenlediği hava saldırısında 27 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
➡️ İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını insani araya rağmen kısıtladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 24, 2023
➡️ Binlerce Filistinli Mescid'i Aksa'yı karşıdan gören mahalledeki mescidde sokaklara yayılarak namaz kıldı
➡️ AA Muhabiri Enes Canlı bölgeden son gelişmeleri aktardı https://t.co/S2Tu8mFagz pic.twitter.com/VqsIKBkCWH
Endonezya ve Şifa hastaneleri hedef alındı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanenin İsrail ordusunun "şiddetli bombardımanına" maruz kaldığını, 200 yaralının ve sağlık personelinin hayatından endişe duyulduğunu bildirdi.
Endonezya Hastanesi'ne yoğun ateş ile baskın düzenleyen İsrail ordusu, yaralı bir kadını öldürürken en az 3 kişiyi de yaraladı.
Bununla birlikte, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askeri araçlarını ve askerlerini hedef aldıklarını açıkladı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir grup yaralının tahliyesi için çalışmalar sürüyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 24, 2023
Ambulansların el-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki yaralıları tahliye etmek üzere hazırlıklara başladığı bildirildi https://t.co/1b1XxGlec4 pic.twitter.com/8RGLm5IyRd
İsrail ordusu, insani aranın devreye girmesinden önce Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nin bulunduğu yerleşkede "tünel altyapısı" olduğunu iddia ettiği kısmı tesir gücü yüksek bombayla vurdu.
İsrail’in Gazze’ye saldırılarını 4 günlüğüne durdurması beklenen insani ara başladı
Hamas ile İsrail arasındaki mutabakatla Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.
Taraflar arasında varılan mutabakata göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli salıverilecek.
• İsrailli esirlerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuk yerel saatle 16.00'da Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edecek— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 24, 2023
• Uluslararası Kızılhaç Komitesi esirlerin lojistiğini sağlayacak
Filistinli kadın ve çocuk tutuklular, işgal… pic.twitter.com/ip77oziiAw
Mutabakata göre, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuk, yerel saatle 16.00'da Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edecek.
Ancak İsrail ordusunun, çatışmalara insani ara verilen Gazze Şeridi'nde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Bununla birlikte, Gazze Şeridi'nde insani ara devreye girerken İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarına devam etti.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bombardımandan kaçmak zorunda kalan Filistinliler, 4 günlük insani aranın başlamasıyla evlerine dönmeye çalışıyor https://t.co/QgjnkDKffQ pic.twitter.com/2ZXOJhvC9y— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 24, 2023
Gaz, akaryakıt ve yardım yüklü 60 tır Gazze'ye girdi
Hamas ile İsrail'in vardığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında Mısır’dan Gazze Şeridi'ne yakıt yüklü tırların girmeye başladığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde 4 tanker akaryakıt, 4 tanker evde kullanıma uygun doğal gaz, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'nin güneyindeki BM heyetine teslim edildi.
Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahtan bu yana gaz, akaryakıt ve yardım yüklü 60 tırın Gazze'ye girdiğini söyledi.
Ebu Muhsin, "Gazze'ye bugün 84 ton gaz taşıyan 4 tır ile 150 bin ton akaryakıt taşıyan 3 tırın gireceğini" ifade etti.
İnsani ara müddetince Gazze'ye günlük 130 bin litre dizel yakıt ile 4 tır gaz ulaştırılması öngörülüyor. Cuma günü boyunca da Gazze'ye gıda, insani yardım ve tıbbi malzeme yüklü 230 yardım tırının girmesi bekleniyor.
Gazze Şeridi, normal şartlarda günlük 400 bin litre yani 500 tır yakıta ihtiyaç duyuyor.
Ürdün, Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım taşıyan iki uçağı Mısır'a gönderdi
Konuya ilişkin açıklama, Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan yapıldı.
Açıklamaya göre Ürdün, 77 ton tıbbi ve insani yardım taşıyan iki uçağı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Mısır'ın Ariş Havalimanı'na gönderdi.
Yardımların, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişinin sağlanması için havalimanında Mısır Kızılayı tarafından teslim alınacağı kaydedildi.
İnsani ve tıbbi yardım taşıyan üçüncü bir uçağın da yarın Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazır bulunduğu ve bunun Gazze için gönderilecek 10. yardım uçağı olacağı ifade edildi.
Esir takası süreci başlıyor
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'nin kuzeyinde bir meslektaşlarının öldürüldüğünü ve bundan büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Öte yandan, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat çerçevesinde bugün serbest bırakılmaları planlanan 13 İsrailli esiri karşılamak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.
Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esirin serbest bırakılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria’ya nakledildiği bildirildi.
BM, insani ara kapsamında insani yardım taşıyan tırların Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girmeye devam ettiğini doğruladığını bildirdi.
İsrail polisi, serbest bırakılacak Doğu Kudüslü tutuklulara bir dizi yasak getirdi
Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan bilgilendirmeye göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'te yaşayan ve bu akşam serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin basına açıklama yapmasını yasakladı.
Ayrıca serbest kalacak tutuklunun evinde toplantı yapılmasına da izin verilmeyecek. Buna ek olarak serbest bırakılan Filistinli tutuklular ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmamaları istendi.
Bu yasaklara uymayan Filistinli tutuklular yaklaşık 18 bin dolar para cezasına çarptırılacak.
İsrail polisi, kutlamalara müdahale edecek
Bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli tutuklarının evlerinin önüne de İsrail polislerinin yerleştirildiği ve olası kutlamalara müdahale edileceği aktarıldı.
İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmıştı. Bu mutabakat kapsamında Hamas elindeki 50 esiri, İsrail ise 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.
Bu akşam 13 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın, 15'i de 18 yaş altı çocuk olmak üzere 39 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması bekleniyor.
Bu tutuklulardan 6'sının evi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alıyor.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının bir "gösteriye" dönüşmesine karşı önlem alınması için tüm talimatları verdiğini söylemişti.
İsrail polisi, Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı.
Filistinli 70 yaralı Gazze Şeridi'nin güneyine tahliye edildi
Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, “El-Ehli Baptist Hastanesi'nden 70 yaralı ve hasta, BM araçları ve Filistin Kızılayı ambulanslarıyla Gazze Şeridi’nin güneyine tahliye edildi.” ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda çok sayıda hastane, sağlık merkezi ve ambulans hedef alındı ve bu saldırılar çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı. İsrail, binlerce Filistinliyi başta Şifa Hastanesi olmak üzere sağlık kuruluşlarında kuşatma altında tuttu.
Gazzeliler, "çatışmalara insani ara"nın ardından İsrail saldırılarında ölen yakınlarının mezarlarına akın etti
Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan Mahallesi'nde 500 kişilik yeri olan ancak imkansızlıklardan dolayı 600 kişinin defnedildiği kabristanı çok sayıda Filistinli ziyaret ediyor.
İsrail'in saldırıları veya ilaç ve yakıt girişine izin vermediği için yaşanan sorunlar nedeniyle yakınlarını kaybedenler gözyaşları dökerek, dualar etti.
Tel es-Sultan Mezarlığı Acil Durum Komitesi yetkilisi Ahmed ez-Zamili, Filistinlilere saldırılar sırasında kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etme fırsatı sağladıklarını söyledi.
İsrail Savaş Kabinesi üyesi, insani aranın ardından Gazze'ye saldırıların süreceğini söyledi
Gantz, Tel Aviv'de Hamas'ın elindeki esirlerin aileleriyle bir araya geldi.
Çıkışta yaptığı kısa açıklamada Gantz, esirlerin ailelerine seslenerek, "Tüm rehinelerin ailelerine güvence vermek istiyorum: Durmayacağız, rehineleri geri almak ve caydırıcılığı yeniden tesis etmek için Gazze'deki çabaları ve 'askeri harekatı' yeniden başlatacağız." ifadelerini kullandı.
❝Bizi evimize geri gönderecek bir ateşkes istiyoruz❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 24, 2023
❝Bu ateşkes Gazze halkının taleplerini yerine getirmiyor❞
İsrail'in Gazze’ye saldırılarını 4 günlüğüne durduracak geçici insani ateşkes, Gazzelilerin beklentilerini karşılamıyor https://t.co/1b1XxGlM1C pic.twitter.com/HUXGLF36XZ
Bazıları saldırılarda kaybettikleri yakınlarının mezarını ilk kez ziyaret ediyor
İsrail'in bombardımanında oğlunu kaybeden baba Münir Labda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefatından bu yana oğlunun kabrini ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.
Baba Labda, İsrail saldırılarında ölen 8 yaşındaki Muhammed'in tek oğlu olduğunu ifade etti. Oğlunun neşeli bir ruha sahip olduğunu dile getiren acılı baba, oğlunun ayrıca hafızlık yaptığını aktardı.
Kabir ziyareti sırasında Muhammed'in küçük kız kardeşinin, annesine "Anne Muhammed'in eli nerede?" diye sorması ailenin hüznünü daha da artırdı.
Saldırılarda eşini kaybeden ve mezarında tek başına gözyaşlarına boğulan Filistinli Ali İsa, çatışmalara insani ara verilmesinin ilk anlarında saldırılarda kaybettiği eşinin mezarını ziyarete koştuğunu belirtti.
İsa, eşini kaybettiği İsrail saldırılarında yaralandığı için eşinin mezarını ilk kez ziyaret ettiğini dile getirdi.
Filistinliler, 4 günlük insani aranın başlamasının ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden yakınlarını mezarlıklarda ziyaret ediyor https://t.co/1b1XxGlec4 pic.twitter.com/bbx0V8UYEs— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 24, 2023
Gazze'de ilaç eksikliği de can alıyor
Çocuklarıyla 29 Ekim'de kaybettiği annesinin mezarı başında oturan Filistinli Kerim Adevan, "Annem yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.
"Saldırılar nedeniyle acı çekiyordu ve ilaç bulamıyordu, sonunda hayatını kaybetti." diye konuşan Adevan, çocuklarıyla birlikte bombardıman altında da olsa annesini yalnız bırakmamak için mezarlığa ulaşmayı göze aldığını ve ziyaret ettiğini belirtti.
Adevan, annesinin yanı sıra İsrail saldırıları sırasında birçok arkadaşının öldüğünü ve aynı mezarlığa defnedildiğini söyledi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 231 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.