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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 14 bin 854'e yükseldi

İsrail'in 48 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 322 artarak 14 bin 854'e yükseldi.

Murat Başoğlu, Halime Afra Aksoy  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 14 bin 854'e yükseldi

İstanbul

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854'e yükseldi.

Saldırılarda yüzde 75'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı da 36 bini aştı.

İsrail, Gazze'de Filistinli ailelere karşı 1400'den fazla katliam gerçekleştirdi.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi ise kayıp durumda.


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