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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hükümeti, Gazze saldırılarına ilişkin yayınları nedeniyle "Haaretz" gazetesine yaptırıma hazırlanıyor

İsrail hükümeti, ordunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye karşı sürdürdüğü saldırılarla ilgili haberlerinde "bozguncu ve asılsız propaganda ile devlete karşı kışkırtıcı yayın yaptığı" iddiasıyla Haaretz gazetesine yaptırım için harekete geçti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
İsrail hükümeti, Gazze saldırılarına ilişkin yayınları nedeniyle "Haaretz" gazetesine yaptırıma hazırlanıyor

Kudüs

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karhi, Haaretz gazetesine kamu ilanlarının verilmemesi ve aboneliklerin durdurulması yönünde hükümete öneride bulundu.

Bakan Karhi, hükümete sunduğu önerinin nedeninin "Haaretz gazetesinin savaş sırasında bozguncu ve asılsız propaganda ile İsrail devleti aleyhine sürdürdüğü kışkırtıcı yayınlar" olduğunu savundu.

Karhi, hükümete "İsrail ordusu, polis, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), bakanlıklar ve herhangi bir kamu şirketi dahil olmak üzere tüm devlet kullanıcılarının reklam ve abonelik ücretlerinin durdurulması gibi Haarez'e hiçbir şekilde fon sağlanmaması" yönünde bir teklif sunduğunu aktardı.

Gazetenin, "savaşın hedeflerini baltalayan, askeri çabayı ve toplumsal dayanıklılığı zayıflatan bir saldırı çizgisi benimsediğini" öne süren Karhi, devlet kurumlarının Haaretz gazetesinden hizmet satın almayı durdurmasının, İsrail vatandaşlarının hissettiği ağır zararı azaltacağını iddia etti.

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