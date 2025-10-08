Dolar
41.72
Euro
48.70
Altın
3,988.95
ETH/USDT
4,496.40
BTC/USDT
121,811.00
BIST 100
10,814.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk aktivist, Esenboğa Havalimanı’na getirildi
logo
Dünya

Sumud Filosu'na katılan İngiliz aktivist White: Soykırımı tek başına değil, hep birlikte durdurabiliriz

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Aaron White, "soykırımı tek başına değil ama hep birlikte durdurabileceğimizi" söyledi.

Çağrı Koşak  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Sumud Filosu'na katılan İngiliz aktivist White: Soykırımı tek başına değil, hep birlikte durdurabiliriz

İstanbul

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Aaron White, İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

White, İsrail'in saldırısına uğrayarak alıkonulmasıyla "hayal kırıklığına uğradıklarını" belirterek, "Dürüstçe söylemek gerekirse biz aslında gerçekten Gazze'ye ulaşmak istemiştik. Halbuki insanlar bunun bir iyi niyet göstergesi olduğunu düşündü." dedi.

Gazze'ye doğru yelken açarak "canlarını ortaya koyduklarını" vurgulayan White, "İsrail'in uluslararası sularda bizi engellemeye ve alıkoymaya hakkı yoktu." diye konuştu.

White, "İsrail, her şeye sahip olduğuna inanıyor. Kendilerinin Tanrı tarafından seçilmiş olduğuna inanıyorlar. Ben onların Tanrı'nın düşmanı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Siyonistleri durduramazsak, mazlum insanları özgürleştiremeyeceğiz"

İsrail'in İngiltere'nin sömürgeci politikalarının bir sonucu olduğuna dikkati çeken White, "Gazze'de çocuklar, gençler, kadınlar, insanlar hatta hayvanlar açlıktan ölüyor." ifadelerini kullandı.

White, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşamaması konusunda, "Aslında bilinçlendirmeyi artırmak haricinde bir şey başardığımızı düşünmüyorum." diyerek şöyle devam etti:

"Soykırımı tek başına durduramam. Ama hep birlikte durdurabiliriz. Eğer Filistin'in kalbindeki Siyonist makineyi durduramazsak, o zaman dünyanın hiçbir yerindeki mazlum insanları özgürleştiremeyeceğiz."

White, çocukken Malcolm X'ten etkilendiğini belirterek, "Sonrasında dünyayı ve Filistin'i keşfettim. İnsanların Küresel Sumud Filosu'na destek vermeleri çok önemli." ifadelerini sözlerine ekledi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, serebral palsili bireylerle bir araya geldi
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Türkiye, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması için AİHM'e başvurdu
İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat annesine kavuştu
İletişim Başkanlığının yayınları 22. Ankara Kitap Fuarı'nda sergileniyor

Benzer haberler

Sumud Filosu'na katılan İngiliz aktivist White: Soykırımı tek başına değil, hep birlikte durdurabiliriz

Sumud Filosu'na katılan İngiliz aktivist White: Soykırımı tek başına değil, hep birlikte durdurabiliriz

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Alman aktivistler ülkelerine döndü

Aktivist Thunberg, İsrail'de kaldıkları süreçte temiz suya erişemediklerini söyledi

Sakarya'da AA'nın "Tanık" kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

Sakarya'da AA'nın "Tanık" kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi açıldı
Küresel Sumud Filosu'ndaki Avusturyalı aktivistler, ülkelerine döndü

Küresel Sumud Filosu'ndaki Avusturyalı aktivistler, ülkelerine döndü
İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat annesine kavuştu

İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat annesine kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet