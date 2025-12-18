Dolar
Hazire ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye Konferansı"nda konuşuyor.
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Onların (İsrail) füzeleri bizden daha güçlüydü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecine atıf yaparak, “Onların (İsrail) füzeleri bizden daha hassas, daha fazla ve daha güçlüydü ancak halkımız düşmanı umutsuzluğa sürükledi.” dedi.

Tolga Akbaba  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Onların (İsrail) füzeleri bizden daha güçlüydü

İstanbul

İran resmi ajansı IRNA’ya göre Pezeşkiyan, Güney Horasan’da katıldığı “Eğitimde Adaleti Geliştirme Hareketi” toplantısında konuştu.

Pezeşkiyan, İran halkının İsrail ile çatışma sürecinde kararlı bir duruş sergilediğine vurgu yaparak, “Düşman ülkemizi bölmek için hazırlıklıydı ancak halkın gücü bozguna uğramalarına neden oldu.” ifadelerini kullandı.

Halk ile dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Eğer halka yardım etme hassasiyeti ile hareket eder ve mevcut koşullarda değişim yaratmak istersek, bunun yolunu mutlaka buluruz. Ancak Meclisin kararını ve hükümetin adım atmasını beklersek, hiçbir yere varamayız."

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan: "SDG", ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır
Trabzon'da fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı
SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı
MSB: (Düşürülen İHA) Süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır

