Dolar
41.15
Euro
48.04
Altın
3,413.93
ETH/USDT
4,377.10
BTC/USDT
110,107.00
BIST 100
11,357.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hamdi Yıldız  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın bölgedeki sağlık kaynaklarından aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik katliamlarına aralıksız devam ediyor.

Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki Taberiye İstasyonu ve Kuyu 19 mevki çevresinde yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Sudaniye bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Hava semtinde bir evi bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Kampı'nda bir evin hedef alınması sonucu 2 kişi can verdi.

Yine Deyr el-Belah'taki İsrail saldırısında, bir evdeki karı - koca yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Ebu Husni Caddesi'nde bir arada bulunan vatandaşlara yönelik İsrail ordusuna ait insansız hava araçları tarafından ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk oluştu
Türkiye ve dünya gündemi
Fidan: Dünyanın soykırım olarak tanımladığı gerçeklik var, Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak
Bakan Kacır: Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var
Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da polis Filistin'e destek eylemine katılanlara sert müdahalede bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi
Sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazır

Sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazır
Fransa, Filistin'i tanıdıktan sonra Ramallah'ta büyükelçilik açmayı değerlendiriyor

Fransa, Filistin'i tanıdıktan sonra Ramallah'ta büyükelçilik açmayı değerlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet