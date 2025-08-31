Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,453.80
BTC/USDT
109,108.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a geldi.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Kerkük'te Gazze'deki bebekler için mama desteği kampanyası başlatıldı

Irak'ın Kerkük kentinde, Gazze’de zor şartlar altında yaşayan ailelere yönelik yardım çalışmaları kapsamında bölgedeki bebeklerin temel beslenme ihtiyacını karşılamak üzere mama yardımı kampanyası başlatıldı.

Ali Makram Ghareeb  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Kerkük'te Gazze'deki bebekler için mama desteği kampanyası başlatıldı Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Zad İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Mustafa Muhammed, AA muhabirine, bu kampanyanın tek amacının Gazze'de açlıkla mücadele eden ailelerin çocuklarına mama temin etmek olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bir Iraklı olarak çok savaş ve zor günler yaşadıkları için bu tür şartların ne olduğunu çok iyi anladıklarını bildiren Muhammed, bu yüzden de böyle bir kampanya başlattıklarını aktardı.

Amaçlarının Gazze'deki en az 5 bin çocuğa mama temin etmek olduğuna dikkati çeken Muhammed, başlattıkları kampanyaya tüm kesimlerden ilginin büyük olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

İlk günden itibaren bölgeye yardım göndermeye başladıklarını bildiren Zad İnsani Yardım Derneği Kerkük Büro Temsilcisi Necat Muhammed Abbas ise, Gazze'nin Cibalya bölgesinde 3 ayrı yardım noktası oluşturduklarını söyledi.

Zor şartlar nedeniyle kısıtlı imkanlarla gıda ve sağlık alanında yardımları Gazze'ye gönderdikleri bilgisini veren Abbas, ancak en çok çocuklar için gıda ve mama temin etmeye önem verdiklerini anlattı.

Yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının giderek zorlaştığını ifade eden Abbas, tek bir süt ya da mama kutusunun Gazze'ye ulaşmasının maliyetinin yaklaşık 40 doları bulduğunu bildirdi.

Abbas, her şeye rağmen yardım çalışmalarını sürdürdüklerini ve Kerkük'te bu kampanyayı başlatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kampanyaya destek veren tıp fakültesi öğrencisi Cihat Necat, Gazze'deki çocukların ve bebeklerin durumunu televizyondan ve sosyal medyadan izledikçe kahrolduklarını söyledi.

Gönüllü olarak bu kampanyaya katıldığını dile getiren Necat, buradan ne kadar yardım ve destek toplanırsa o kadar Gazze'deki aile ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamış olacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

Benzer haberler

Kerkük'te Gazze'deki bebekler için mama desteği kampanyası başlatıldı

Kerkük'te Gazze'deki bebekler için mama desteği kampanyası başlatıldı

İsrail basınına göre, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var

Washington Post: Trump'ın Gazze planında Filistinlerin tamamının başka yerlere gönderilmesi var

Hollanda'da motosiklet sürücülerinden Filistin'e destek gösterisi

Hollanda'da motosiklet sürücülerinden Filistin'e destek gösterisi
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden liderlerinin fotoğraflarını ilk kez yayımladı

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden liderlerinin fotoğraflarını ilk kez yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet