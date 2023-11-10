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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 11 bin 78'e çıktı

İsrail'in, 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 266 artarak 11 bin 78'e yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 11 bin 78'e çıktı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in saldırılarıyla son 24 saatte 266 kişiyi öldürdüğüne işaret ederek, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78'e yükseldiğini söyledi.

Gazze'de yaralı sayısının 27 bin 490'a çıktığını belirten Kudra, enkaz altında kalan 1500'ü çocuk olmak üzere 2 bin 700 kişi hakkında kayıp ihbarı aldıklarını aktardı.

Kudra, İsrail'in sağlık merkezleri ve çalışanlarına yönelik saldırılarında 198 sağlık çalışanını öldürdüğü, 53 ambulansı kullanılamaz hale getirdiği, 135 sağlık kuruluşunu hedef alarak 21 hastane ile 47 sağlık ocağının hizmet dışı kalmasına sebep olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi Yerleşkesi'ni art arda 5 kez hedef aldığını söyleyen Kudra, İsrail'in hastane çevresine saldırılarına devam ettiğine dikkati çekti.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönen ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon içinde çalışmasına rağmen iki ambulans sürücüsünü alıkoyduğu bilgisini paylaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail ordusunun Nasr ve Rantisi Çocuk Hastanelerini kuşatarak, sağlık çalışanı, yerinden edilmiş siviller ve hastaların oluşturduğu binlerce kişinin hayatını doğrudan hedef alarak tehlikeye attığını belirtti.

Yakıt yetersizliğine de vurgu yapan Kudra, Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin yakıt eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalmasında kritik saatlerin yaşandığını sözlerine ekledi.

İsrail, Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananların olduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, Gazze Vadisi yakınlarında Gazze Şeridi'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var." ifadesi kullanıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi çağrısı yapmış ve yerinden edilenlerin geçişi için "güvenlik koridorları" bulunduğunu öne sürmüştü.

Filistinli yetkililer ise Gazze Şeridi'nde güvenlik koridoru veya güvenli bir alanın bulunmadığını, İsrail ordusunun siviller ve hastaneler dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü duyurmuştu.

Filistin Kızılayı: Kudüs Hastanesi çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor

Filistin Kızılayı, "İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne sığınanlardan yaralananlar oldu. Hastane çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor." açıklamasında bulundu.

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