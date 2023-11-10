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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Özel Temsilcisi Satterfield: Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil

ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi Satterfield, "Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil. Temel prensip olarak Gazze nüfusunun yerinden edilmesini desteklemiyoruz veya edildiğini görmek istemiyoruz." dedi.

Büşranur Koca, Muhammet Tarhan  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
ABD Özel Temsilcisi Satterfield: Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil

Ankara

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının Dubai Bölge Medya Merkezi tarafından çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin odak noktasının, mevcut koşullar altında, Gazze'nin güney ve orta kesimlerindeki Filistinli sivillerin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca sürekli ve sürdürülebilir temelde karşılamak üzere insani yardımları harekete geçirmek olduğunu ifade eden Satterfield, "Şu anda yardım seviyesini günde yaklaşık 100 tıra çıkardık. Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına göre ihtiyaç duyulan temel insani yardımın Gazze'nin güneyine ulaştırılması için daha yüksek bir yardım seviyesini hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD ve diğer ülke vatandaşlarının bölgeden güvenli şekilde çıkışlarını sağlamaya odaklandıklarını belirten Satterfield,, "Umuyorum ki kuzeyden güneye güvenli geçiş için dört ila beş saatlik insani molalar, bu tür hareketlerin kolaylaştırılmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Satterfield, gelecek günlerde Gazze'nin güneyindeki nüfusun temel insani yardım açısından asgari ihtiyaçlarının karşılanabileceğini umduklarını belirtti.

"Gazzelilerin geleceği Gazze'de"

Temiz içme suyunun ulaşılabilirliğini artırmak için de çalıştıklarını kaydeden Satterfield, İsrail'den gelen iki boru hattının tekrar açıldığını, Gazze'nin güney ve orta bölgelerindeki tuzdan arındırma tesisi ve uydu tesislerinin çalıştığını söyledi.

"Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru ilerleyen Filistinlilerin geleceği ne olacak?" sorusuna da Satterfield, "Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil. Temel prensip olarak Gazze nüfusunun yerinden edilmesini desteklemiyoruz veya yerinden edildiğini görmek istemiyoruz." yanıtını verdi.

İki devletli çözüm vurgusu

Satterfield, "İki devletli çözümün hem İsrail hem de Filistinliler için barışçıl geleceğin tek nihai garantörü olduğuna inanıyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalini ya da Hamas'ın iktidarda kalmasını istemediklerini vurgulayan Satterfield, "Maksimum düzeyde insani yardımın mümkün olduğu kadar çok sayıda Gazzeliye mümkün olduğu kadar emniyetli şekilde sağlanması" gerektiğine inandıklarını söyledi.

Gazze'nin kuşatılamayacağına, siyasi bir mesele olarak Gazze'nin Batı Şeria'nın geleceğinden ayrılamayacağına inandıklarını belirten Satterfield, "Gazze ve Batı Şeria'yı da içeren iki devletli çözüm, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin ihtiyaçlarını, gerçek ihtiyaçlarını karşılamanın kesin yoludur." ifadelerine yer verdi.

Satterfield, bölgeye hastane gemilerinin konuşlandırılması konusunda İsrail'le görüşen çok sayıda uluslararası taraf ve devlet olduğunu kaydetti.

Gazze'deki çocuk ölümlerine karşı ABD'nin ne gibi önlemler almayı düşündüğüne yönelik soruyu da cevaplayan Satterfield, "Sivil kayıpların en aza indirilmesi amacıyla İsrail'e ve ordusuna çeşitli şekillerde danışmanlık yapmak, birlikte çalışmak, yardım ve tavsiyelerde bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

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