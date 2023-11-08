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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Batı Şeria'da idari gözaltıları önemli ölçüde artırdı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da keyfi gözaltı türü olan idari gözaltı uygulamalarını önemli ölçüde artırdığını ve cezaevlerinde insanlık dışı muamelenin önünü açan acil tedbirleri genişlettiğini bildirdi.

Behlül Çetinkaya  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Batı Şeria'da idari gözaltıları önemli ölçüde artırdı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Londra

İngiltere merkezli örgütün X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da keyfi bir gözaltı türü haline gelen idari gözaltı uygulamalarını önemli ölçüde artırdı ve son bir ayda gözaltında işkence ve ölüm olaylarını araştırmakta başarısız oldu." ifadeleri kullanıldı.

"Tüm Filistinliler serbest bırakılmalı"

Cezaevlerindeki mahkum ve tutuklulara insanlık dışı muamele ve işkence yetkileri veren acil tedbirlerin de genişletildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Af Örgütü olarak İsrailli yetkilileri, Filistinli mahkumlara uygulanan insanlık dışı acil durum tedbirlerini hemen geri almaya ve mahkumlarla tutuklulara avukatları ve aileleriyle görüşme hakkı tanıma çağrısında bulunuyoruz. Keyfi şekilde ya da yasalara uygun olmayan şekilde gözaltına alınan tüm Filistinliler serbest bırakılmalıdır."

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