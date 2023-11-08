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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Ordu Sözcüsü, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu. Sözcü Daniel Hagari, Kassam Tugaylarının "Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini" ileri sürdü.

Mustafa Deveci, Enes Canlı  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
İsrail Ordu Sözcüsü, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü açıkladı

Kudüs

Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani verilmesinin yakın" olduğu yönündeki haberleri reddeden Hagari, ateşkes olmayacağını belirtti.

Hagari, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının "Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini" iddia etti.

Gazze'deki esirlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Hagari, Filistinli grupların elindeki esir sayısının 239 olduğunu kaydetti.

Hagari, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin de öldüğünü aktardı.

Ordudan daha önce yapılan açıklamada, bu askerlerin 34'ünün Gazze Şeridi'ndeki "kara faaliyetleri" sırasında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü duyurulmuştu.

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