Dolar
39.82
Euro
46.87
Altın
3,326.06
ETH/USDT
2,594.90
BTC/USDT
109,710.00
BIST 100
10,228.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre ABD Başkanı Trump, 7 Temmuz'da Gazze'de ateşkes ilan edecek

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edeceğini bildirdi.

Faruk Hanedar  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
İsrail basınına göre ABD Başkanı Trump, 7 Temmuz'da Gazze'de ateşkes ilan edecek

Kudüs

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail, Hamas ile ateşkesin detaylarını müzakere etmek için hazırlanıyor.

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın da "Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığını duyurmayı hedeflediğini" aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hamas'ın teklife "evet" diyeceği yönünde mesajlar verdiği belirtilen haberde, anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiği fakat serbest bırakılacak Filistinli esirler ve diğer konularda çetin bir müzakere sürecinin yaşanacağı belirtildi.

İsrail'in Hamas'ın yanıtından sonra müzakerelerin başlamasına hazırlandığı, Trump'ın Katar'a, Katar'ın da Hamas'a anlaşma için baskı yaptığı iddia edildi.

Trump, İsrail'in Gazze’de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuş, Filistinli kaynaklar Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etme eğiliminde olduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grubun üstlendiği iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Bakan Yumaklı: Son bir haftada 624 yangından 621'i kontrol altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 14 soruda İklim Kanunu'nu anlattı
Samsun'da hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Benzer haberler

İsrail basınına göre ABD Başkanı Trump, 7 Temmuz'da Gazze'de ateşkes ilan edecek

İsrail basınına göre ABD Başkanı Trump, 7 Temmuz'da Gazze'de ateşkes ilan edecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırındaki İsrail yerleşimine gitti

Filistin destekçilerinin iki İngiliz askeri uçağını boyadığı olayda yaklaşık 7 milyon sterlin hasar oluştu

İngiltere'de ünlü isimler, İsrail yanlısı BBC yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi

İngiltere'de ünlü isimler, İsrail yanlısı BBC yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi
İran, İsrail saldırısında havaya uçan araçların yer aldığı görüntüyü paylaştı

İran, İsrail saldırısında havaya uçan araçların yer aldığı görüntüyü paylaştı
İsrail basınında, Gazze'de yeni ateşkes teklifinin detayları tartışılıyor

İsrail basınında, Gazze'de yeni ateşkes teklifinin detayları tartışılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet