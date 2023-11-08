Dolar
28.49
Euro
30.54
Altın
1,949.08
ETH/USDT
1,895.70
BTC/USDT
35,563.00
BIST 100
7,860.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ABD Kongre binası önünde protesto edildi

ABD Kongre binası önünde toplanan eylemciler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ağır bombardımanlarda hayatını kaybeden bebekleri konu alan sessiz bir eylem gerçekleştirdi.

Mücahit Oktay  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
İsrail'in Gazze'ye saldırıları ABD Kongre binası önünde protesto edildi

New York

Başkent Washington'daki Kongre binasının merdivenlerinde toplanan bir grup Amerikalı aktivist, ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ve sembolik bebek tabutlarıyla İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik saldırılarını ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteği protesto etti.

Protesto sırasında, Gazze'de ölen bebekleri sembolize eden "kefene sarılı cenazeler" de taşındı. Bazı kefenlerin üzerine Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin ve yaşlarının yazıldığı görüldü.

"Sansürlü" yazan bantlarla ağızlarını kapatan göstericiler, Gazze'deki sivillerin konuşma hakkından mahrum bırakıldığına dikkati çekti.

Ellerini kırmızıya boyayan protestocular, "İnsanlık için sessiz gösteriler" mottosuyla hafta boyunca başkent Washington'da eylem düzenleyeceklerini duyurdu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Tekin: İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi insanlık için bir görev
Milli Savunma Bakanı Güler'den Budapeşte'deki Galiçya Cephesi Şehitliği'ne ziyaret
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sona eriyor

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ABD Kongre binası önünde protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ABD Kongre binası önünde protesto edildi

Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı

İBB etkinliklerinde sürekli aynı sanatçılara yer verilmesi protesto edildi

Sanat dünyasının İsrail'in saldırılarına tepkisi büyüyor

Sanat dünyasının İsrail'in saldırılarına tepkisi büyüyor
ABD'deki barış yanlısı Yahudi grup, Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu adayı kısa süre işgal etti

ABD'deki barış yanlısı Yahudi grup, Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu adayı kısa süre işgal etti
Çin: Uluslararası toplum Gazze'deki trajedinin sürmesine izin vermemeli

Çin: Uluslararası toplum Gazze'deki trajedinin sürmesine izin vermemeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet