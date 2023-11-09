İsrail Gazze'deki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.
Gazze
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin çevresine çok şiddetli saldırılar düzenledi.
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Saldırıların hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve insanlar arasında ciddi panik oluşturduğu belirtilen haberde, ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi çevresini bombaladığı belirtildi.
Saldırıda gönüllü bir sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Kızılay'a ait iki ambulansın da hizmet dışı kaldığı aktarıldı.
Filistin Kızılayı yetkilileri de yaptıkları yazılı açıklamada, uluslararası topluluğa "büyük bir felaket" yaşanmadan önce tıbbi malzeme ve yakıt sağlamak için acil müdahale çağrısında bulundu.
İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni gece ilk saatlerde "doğrudan" hedef aldı.
İsrail'in Gazze'nin bölgedeki Cibaliye bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesi çevresine saldırıdan kaçan Filistinliler, hastanede barınmaya çalıştı.
İsrail'in abluka altında Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırıları devam ederken Gazze'nin bulunduğu bölgedeki Cibaliya bölgesinde Endonezya Hastanesi çevresine saldırı düzenlendi https://t.co/zguMio48I7 pic.twitter.com/fgYrASr5Is— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) 9 Kasım 2023
İsrail Gazze'de çocuk hastanesini bombaladı
İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni "doğrudan" hedef aldı.
El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre, İsrail savaş uçakları Rantisi Çocuk Hastanesi'ni doğrudan hedef aldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneyi direkt hedef alması sonucu hastanenin bodrum katında ve bazı tesislerinde büyük yangınların çıktığı belirtildi.
Açıklamada, ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail Şifa Hastanesi çevresini hedef aldı
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldığını belirtti.
Kudra, saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını ifade ederek, binlerce kişinin barındığı hastanenin hedef alınmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.
El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre de İsrail Şifa Hastanesi avlusunda bulunan ve içinde sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.
UNRWA: Gazze'deki tesislerimizde yaklaşık 4 bin 600 hamile kadın ve 380 bebek tedavisi bakımı yapılabiliyor
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ajansın Gazze Şeridi'ndeki kuruluşlarında yaşayan yaklaşık 4 bin 600 yerden alınmış hamile kadın ve 380 yeni doğmuş hastanede tedavi bakım hizmeti olduğunu duyurdu.
UNRWA'nın X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ajansın doğum sonrası bakım sağlamak için büyük çaba gösterdiği ancak barınaklardaki koşullarda yeni doğan bebeklerin uygun olmadığı belirtildi.
Açıklamada, UNRWA tesislerinde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ile 380 yeni doğmuş bebeğin yaşadığı ifade edildi.
Gazze'de günde 180'den fazla doğum gerçekleşmesi
Öte yandan UNRWA'nın diğer bir açıklamasında, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) raporuna göre, Gazze'de 50 bin hamile kadının yaşadığı ve günde 180'den fazla doğumun kaydedildiği kaydedildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Böbrek bağışıklığı olan 38 çocuk diyaliz hizmetlerinden mahrum kalır
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, kentte dosyalara yönelik tek diyaliz merkezinin hizmet dışı kalmasıyla böbreği kaydetme 38 bilgisayar diyaliz hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti.
Kudra, düzenlenen basın toplantısında, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in abluka altında Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle çok hastanenin hizmet dışı organları, bunlar arasında kentte müzik odaklı tek diyaliz merkezinin bulunduğu Rantisi Çocuk Hastanesinin de olduğunu ifade etti.
Yakıt kesintisi nedeniyle Rantisi Çocuk Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi'nde çocuklara yönelik tüm tedavi tedavileri durduruldu, yoğun bakım ve kreşin yalnızca küçük bir jeneratör çalıştırılarak çalıştırılarak çalıştırılarak çalıştırılır durumda bırakıldı.
Kudra dünkü açıklamada, İsrail'in saldırılarında sağlık sektöründe büyük zarar raporlandığı, saldırılarda şu ana kadar 195 sağlık personelinin hayatını kaybettiği, 51 ambulansın kullanılmaz hale geldiği, 130 sağlık durumunun hasar gördüğü, 18 hastane ile 46 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.