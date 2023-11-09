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Dünya

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırılarında öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 36'ya yükseldi

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak aralıksız şekilde bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında bir askerinin daha öldürüldüğünü, 5 askerinin ise yaralandığını açıkladı.

Said Amori, Halime Afra Aksoy, Enes Canlı  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırılarında öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 36'ya yükseldi

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında "Şeldağ" adlı özel kuvvetler birliğinde görevli binbaşı rütbesinde bir yedek asker öldü.

Gazze'deki çatışmalarda 5 İsrail askerinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısının 36'ya yükseldiğini aktardı.

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