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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'de "savaş hedeflerine çok yaklaştıklarını" öne sürdü

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 21 aydır sürdürdükleri saldırı ve yardım ambargosu nedeniyle açlıktan ölümlerin günden güne arttığı Gazze Şeridi'nde, savaş hedeflerine varmaya çok yakın bir noktada olduklarını iddia etti.

Burak Dağ  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'de "savaş hedeflerine çok yaklaştıklarını" öne sürdü

Kudüs

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katz'ın Orta Doğu'da yürüttükleri saldırılara ilişkin ordu yetkilileriyle yaptığı durum değerlendirmesindeki açıklamalarına yer verildi.

Durum değerlendirmesine Katz'ın yanı sıra İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bazı üst düzey ordu yetkilileri ve Mossad ile Şin Bet yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

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Katz İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Hamas'ın yok edilmesi olmak üzere Gazze’de belirledikleri "savaş hedeflerine" en yakın noktada olduklarını ifade etti.

Gazze Şeridi ile Yemen'e saldırmaya devam ettiklerini belirten Katz ancak İran, Lübnan ve Suriye'de yaptıkları gibi "kararlı saldırılarla" buraların da tamamen "çözülmesi için" harekete geçmeleri gerektiğini savundu.

Yeniden saldırma olasılıklarının olduğu ifadeleriyle İran'ı da tehdit eden Bakan Katz, 12 gün boyunca sürdürdükleri saldırılarla elde ettiklerini öne sürdüğü "kazanımlar ve hava üstünlüğünün korunması” ile ”İran'ın nükleer ve füze projelerini yeniden başlatılmasını" önlemek adına ilerisi için bir plan ortaya koymaları gerektiğini belirtti.

Katz, İsrail’in Suriye ve Lübnan'da işgal ettiği topraklarda bulunmasının "hayati öneme sahip olduğunu" iddia etti.

İşgal altında tuttukları Filistin toprağı Batı Şeria’daki mülteci kamplarına düzenledikleri saldırılarının "başarılı olduğunu" ileri süren Katz, mülteci kamplarına saldırı ve baskınlarını sürdüreceklerini kaydetti.

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