Dolar
40.40
Euro
47.55
Altın
3,432.60
ETH/USDT
3,719.40
BTC/USDT
118,700.00
BIST 100
10,616.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli Bakan, Filistinlilerin Gazze'den sürüldüğünü gösteren yapay zeka videosunu paylaştı

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Filistinlileri Gazze Şeridi'nde sürülmüş olarak gösteren yapay zeka videosunu "Ya biz ya onlar (Filistinliler)" mesajıyla paylaştı.

Mustafa Deveci  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
İsrailli Bakan, Filistinlilerin Gazze'den sürüldüğünü gösteren yapay zeka videosunu paylaştı

Ankara

Gamliel, "Gazze gelecekte böyle görünecek" başlığı taşıyan yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından yayımladı.

"Ya biz ya onlar (Filistinliler)" mesajının yer aldığı görüntüde, İsrail saldırılarında yıkılan Gazze'deki binaların, sokak ve caddelerin yeniden inşa edildiği, bölgede gökdelenlerin yükseldiği görülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan bir iş merkezinin de bulunduğu görüntüde, Gazze sahiline çok sayıda kafe ve barın inşa edildiği gösteriliyor.

Videoda ayrıca Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu ve Trump ile eşi Melania Trump da Gazze sahilinde dolaşıyor.

Gamliel, paylaşımında saldırıların başlamasından bir hafta sonra 13 Ekim 2023'te İsrail kabinesine Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi önerisi sunduğunu hatırlatarak "Gazzelilerin 'gönüllü göçü' sadece Trump ve Netanyahu ile mümkün." dedi.

İsrail hükümeti, Filistinlileri sürgün planında ısrar ediyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye aranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyetleri Ankara'da görüştü
Hava sıcaklığı bugün 6 ilde 40 dereceyi aştı
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Denize kentsel atık su deşarj eden Yalova Belediyesine 1,3 milyon lira ceza
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli sayısı 330'a yükseldi

Benzer haberler

İsrailli Bakan, Filistinlilerin Gazze'den sürüldüğünü gösteren yapay zeka videosunu paylaştı

İsrailli Bakan, Filistinlilerin Gazze'den sürüldüğünü gösteren yapay zeka videosunu paylaştı

Uzmanlar, İsrail'in Gazzelileri aç bırakıp yerinden ederek "fiilen yeniden işgali" hedeflediği görüşünde

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Gazze'den gelen görüntüler tahammül edilemez halde

Uzmanlar, AB'nin İsrail'e yaptırım kararı almamasını "hayal kırıklığı" olarak niteledi

Uzmanlar, AB'nin İsrail'e yaptırım kararı almamasını "hayal kırıklığı" olarak niteledi

Haaretz yazarı, İsraillilerin Gazze'de işlenen insanlık suçlarını görmezden gelmesini eleştirdi

Haaretz yazarı, İsraillilerin Gazze'de işlenen insanlık suçlarını görmezden gelmesini eleştirdi

Fransa hükümeti uluslararası basının Gazze'ye girişine izin verilmesini istedi

Fransa hükümeti uluslararası basının Gazze'ye girişine izin verilmesini istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet