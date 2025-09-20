Dolar
Çelik Kanatlar, TEKNOFEST İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda aralarında 2 çocuğun da olduğu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ramzi Mahmud, Mahmut Geldi  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk 13 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

İsrail ordusu, yaklaşık 2 yıldır bombaladığı Gazze Şeridi'nde Filistinlileri yerlerinden ederek sürdüğü sözde "güvenli bölgelerde" de hedef almaya devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir sığınma merkezinin yanı sıra evleri ve bir grup vatandaşı hedef alan saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda, İsrail ordusunun bir grup vatandaşa yönelik saldırısında en az 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentinde İsrail'in bir evi bombalaması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinde yer alan Yermuk Stadyumu yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir sığınma merkezine düzenlenen saldırıda da 2 çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde de toplanan bir grup vatandaşı hedef alan İsrail saldırısında Filistinli 1 kadın yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Kentin güneyindeki İslam Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında da yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlenen saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı.

Bu arada İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'ndeki birçok evi bombalarken, sabah saatlerinden itibaren de patlayıcılarla evleri havaya uçurmaya devam etti.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin yakınlarını hedef aldı

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Hastane kaynakları, vurulan evin Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait olduğunu belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş da yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait evi bombaladı. Saldırıda Ebu Silmiyye'nin kardeşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Ebu Silmiyye ise bu sırada Şifa Hastanesinde görevi başındaydı." bilgisini paylaştı.

