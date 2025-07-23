ABD'li Senatör Kelly, İsrail'i Gazze'de yardım arayanlara yönelik saldırıları durdurmaya çağırdı
ABD'nin Arizona eyaletinin Demokrat Senatörü Mark Kelly, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım arayan Filistinlileri hedef alan askeri saldırıları durdurması gerektiğini belirtti.
Ankara
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Kelly, "İsrail, yardım arayan insanlara yönelik bu saldırıları durdurmalıdır." ifadesini kullandı.
- İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinliler açlık, susuzluk ve yerinden edilmeyle mücadele ediyor
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- İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de açlıktan çocuk ölümleri artıyor
- Gazze'nin yüzde 88'i Filistinlileri zorla yerinden edilmeye iten İsrail'in sözde "tahliye emri" altında
- Gazzeli annelerden dünyaya yardım çığlığı: Çocuklarımızın karnını doyurun yeter
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Gazze'de açlıktan ölen çocukların olduğuna dikkati çeken Kelly, krizi sona erdirmek için daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizdi.
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İsrail'in saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze'de açlık can alıyor
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler de son günlerde artıyor.
İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre son iki günde Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle 12'si çocuk olmak üzere en az 33 Filistinli yaşamını yitirdi.
Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi yaralandı.