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Dünya

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 68 kişi öldürüldü

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 2 ayrı noktaya düzenlediği hava saldırılarında en az 68 kişinin öldüğü belirtildi.

Gülşen Topçu  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 68 kişi öldürüldü

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin orta kesimindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırısında 48 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

El-Aksa Üniversitesi yakınlarına düzenlenen diğer bir saldırıda ise 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451'i de yaralandı.

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