Dolar
41.69
Euro
48.87
Altın
3,957.52
ETH/USDT
4,686.60
BTC/USDT
125,310.00
BIST 100
10,734.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan vekil Scuderi, yaşadıklarını AP Genel Kurulunda anlattı

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Benedetta Scuderi, Küresel Sumud Filosu'na katıldığını, İsrail tarafından alıkonulduğunu, temel ihtiyaçlara ve haklara erişimden mahrum kalarak fiziksel saldırıya dahi uğradıklarını söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan vekil Scuderi, yaşadıklarını AP Genel Kurulunda anlattı

Brüksel

Küresel Sumud Filosu'na katılarak İsrail tarafından alıkonulan İtalyan milletvekili Scuderi, geri döndükten sonra Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulu oturumunda söz aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Scuderi, "Ben ve bu Parlamentonun dört üyesi de dahil olmak üzere 400 kişi İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırıldı. Bu, uluslararası hukukun ve deniz hukukunun ağır bir ihlalidir. Zorla Aşdod'a götürüldük, yasa dışı bir şekilde gözaltına alındık, kontrol edildik ve temel haklarımızdan mahrum bırakıldık. Su, yiyecek, uyku ve ilaçtan mahrum bırakıldık ve bazı durumlarda fiziksel saldırıya uğradık." diye konuştu.

Benedetta Scuderi, şöyle devam etti:

"Tek suçumuz, kıtlık çeken bir nüfusa insani yardım götürmekti. Bu kurumların ve diğer birçok hükümetin yapmadığı şeyi, yani uluslararası hukuka ve insan onuruna saygılı davranmaktı. Tek suçumuz, Gazze'de canlı yayınlanan soykırımı ve İsrail ihlallerini izlerken yerimizde duramamamızdı. Yaşadıklarımız, Filistinlilerin her gün yaşadıklarının sadece bir kesitiydi."

"Biz burada yaptırım uygulayıp uygulamamamız gerektiğini tartışırken, meslektaşlarımız Rima Hassan ve Emma Fourreau hala geri dönmedi. Melissa Camara'nın da içinde bulunduğu bir başka filo şu anda Gazze'ye yaklaşıyor." diyen İtalyan milletvekili Scuderi, AB'nin "demokrasi ve insan haklarının garantörü olma" iddiasını yerine getirmek için filonun misyonunu desteklemesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı gündeme alınmadı

Scuderi'nin grubu Yeşiller'in AP Genel Kurulunun bugünkü gündemine "İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, katılımcıları alıkoyması ve hukuksuz muamelelere maruz bırakması" konularını ekleme önerisi oylandı ancak kabul edilmedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galata Kulesi'nde artırılmış gerçeklik ile mapping gösterisi yapıldı
Türkiye'de yarın tüm okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlenecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü
İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan vekil Scuderi, yaşadıklarını AP Genel Kurulunda anlattı

Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan vekil Scuderi, yaşadıklarını AP Genel Kurulunda anlattı

Türkiye'de yarın tüm okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlenecek

Tunuslu Sumud aktivisti: İsrail bizi aç bıraktı, kanalizasyon suyu içirdi

İsveçli aktivist Thunberg’in de aralarında olduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Yunanistan’a ulaştı

İsveçli aktivist Thunberg’in de aralarında olduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Yunanistan’a ulaştı
Küresel Sumud Filosu'na katılan 4 Hollandalı aktivist ülkelerine döndü

Küresel Sumud Filosu'na katılan 4 Hollandalı aktivist ülkelerine döndü
İsrail'in 2 yıldır soykırım yaptığı Gazze'de kiliseler kan ve yıkıma sahne oldu

İsrail'in 2 yıldır soykırım yaptığı Gazze'de kiliseler kan ve yıkıma sahne oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet