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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine son 60 günde düzenlediği saldırılarda 3 bin 700 kişi öldü ya da kayboldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son 60 gündür gerçekleştirdiği katliamlar sonucu 3 bin 700'den fazla kişinin öldüğü ya da kaybolduğu, 10 bin kişinin yaralandığı ve 1750 kişinin de alıkonulduğu belirtildi.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Hamdi Yıldız  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine son 60 günde düzenlediği saldırılarda 3 bin 700 kişi öldü ya da kayboldu

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun 60 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyine kara, hava ve denizden yoğun saldırılarını sürdürdüğü" ifade edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıların "Cibaliya Kampı, Cibaliya el-Beled, Cibaliya el-Nezle, Beyt Hanun kenti, Beyt Lahiya, Beyt Lahiya projesi ve bu bölgelerin çevresini" hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son 60 gündür aralıksız devam eden İsrail saldırıları sonucu 3 bin 700 kişi şehit oldu ya da kayboldu. Bunlardan 2 bin 400'ünün defin işlemleri yapıldı. Ayrıca saldırılarda 10 bin kişi yaralandı ve 1750 kişi de İsrail güçleri tarafından alıkonuldu."

Gazze'nin kuzeyinde sivil savunma ile ilk yardım ekiplerinin çalışmalarına engel olan İsrail ordusunun, bölgedeki sağlık sektörü, hastaneler, su şebekesi, kanalizasyon ve yol gibi tüm alt yapıyı tahrip ettiği ve böylece kentteki insani krizi büyüttüğü belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinin kelimenin tam anlamıyla bir felakete uğradığı" ifade edildi.

Bölgedeki görgü tanıklarından aktarılan bilgilere yer verilen açıklamada, kuzeyde yollarda yaklaşık iki aydır kaldırılmamış 500 ila 650 cenazenin bulunduğu kaydedildi. Görgü tanıkları, yollardaki cenazelerin sokak köpekleri tarafından parçalandığını, kimliği belirlenemeyecek hale gelen cansız bedenlerden geriye sadece kemiklerin kaldığını aktardı.

İsrail, 8 binden fazla yardım tırının girişine izin vermedi

Medya Ofisinin açıklamasında, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine 8 binden fazla insani yardım taşıyan tırın girişine engel olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun planlı olarak sivillerin yaşadığı yerleri hedef alan vahşi saldırılarının hedefinin bölge halkını göçe zorlamak olduğuna işaret edilen açıklamada, "işgalci İsrail'in bu cinayetleri ve zoraki göç planlarını, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya ortaklığında gerçekleştirdiğinin" altı çizildi.


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