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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 14 bin 532'ye yükseldi

İsrail ordusunun haftalardır yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 binden fazlası çocuk, 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532'ye çıktı.

Fayez Abdulsalam, Ali Semerci  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 14 bin 532'ye yükseldi

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, saldırıların 47'nci gününde Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin yüzde 69'unun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının dünden bugüne 404 kişi artarak 14 bin 532'ye yükseldiği ifade edildi. Ölenlerin 6 binden fazlasının çocuk, yaklaşık 4 bininin kadın olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazlası kadın ve çocuk 7 bin kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 47 günde 205 sağlık çalışanı, 25 sivil savunma görevlisi ve 64 gazeteciyi öldürdüğüne vurgu yapıldı.

Yaralananların sayısının 35 bini aştığı aktarılan açıklamada, bunların yüzde 75'inden fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

45 bin konut yerle bir oldu

İsrail saldırılarında 102 kamu binasının yıkıldığı, 266 okulun zarar gördüğü ve bunlardan 67'sinin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla 85 camiyi tamamen yıktığı, 174 cami ile 3 kiliseye de zarar verdiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde yıkılan konut sayısının 45 bine ulaştığına işaret edilen açıklamada, 233 bin konutun hasar aldığı, böylece İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ından fazlasının zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'in kasıtlı olarak hastaneleri hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 26 hastane ile 55 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 56 ambulansın kullanılamaz hale geldiği ve yakıt yetersizliği nedeniyle onlarcasının da hizmet veremediği ifade edildi.

İsrail'in hastanelere yönelik savaş kapsamında sağlık sektörünü kasıtlı olarak ortadan kaldırmak için hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef alma ve sağlık personelini öldürme politikasının devam ettiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde ve hastanelerde işlenen suçlardan tamamen İsrail'in ve uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, dünyanın "özgür" ülkelerine hastaneleri özgürleştirmeleri, bu savaşın ve bu suçların tamamen durdurulması için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

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