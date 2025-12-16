Küresel ölçekte sigortalı afet kayıplarının 2025'te 107 milyar dolar olması bekleniyor
İsviçreli sigorta şirketi Swiss Re'nin araştırmasına göre, küresel ölçekte sigortalı afet kayıplarının geçen yıla kıyasla bu yıl yüzde 24 azalması öngörülüyor.
Berlin
İsviçre merkezli sigorta firması Swiss Re, bu yıl doğal afetlerden kaynaklanan küresel ölçekte sigortalı kayıpların 107 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini bildirdi.
Swiss Re'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 141 milyar dolar olan doğal afetlerden kaynaklanan küresel sigortalı kayıplarının 2025'te yüzde 24 azalışla 107 milyar dolara inmesi bekleniyor.
Los Angeles'taki orman yangınları ve ABD'nin bazı bölgelerinde meydana gelen şiddetli gök gürültülü fırtınaların etkisiyle doğal felaketlerden en fazla ABD etkilendi. 107 milyar dolarlık tahmini küresel ölçekte sigortalı kayıpların yüzde 83'ü (89 milyar dolar) ABD'de oluştu.
Los Angeles'taki orman yangınları, 40 milyar dolarlık sigortalı hasarla küresel çapta şimdiye kadarki en maliyetli orman yangını oldu.
Doğal afetlerden kaynaklanan sigortalı zararların bu yıl art arda 6'ncı yıl 100 milyar doları aşması dikkati çekti.
Dünyadaki doğal felaketlerin neden olduğu toplam ekonomik kayıp ise 2025'te 233 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam geçen yıl 338 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.