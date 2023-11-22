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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, İsrail'le çatışmalara insani ara verecek uzlaşının yarın 10.00'da başlayacağını duyurdu

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da başlayacağını açıkladı.

Halime Afra Aksoy  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Hamas, İsrail'le çatışmalara insani ara verecek uzlaşının yarın 10.00'da başlayacağını duyurdu

İstanbul

Ebu Merzuk, Al Jazeera Mubasher televizyon kanalına yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Hamaslı yetkili, İsrail'le çatışmalara insani ara verecek uzlaşının yarın saat 10.00'da başlayacağını belirtti.

Serbest bırakılacak 50 esirin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu aktaran Ebu Merzuk, ellerindeki her esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını hatırlattı.

Hapishanelerinin olmadığını, esirlerin Filistinlilerin evlerinde tutulduğunu bu nedenle evler bombalandığında esirlerin de öldüğünü dile getiren Ebu Merzuk, İsrail'in "insanlıktan yoksun" olduğunu vurgulayarak, Gazze Şeridi'nin tamamına insani yardım girişi için İsrail'i baskı yaparak, zorladıklarını anlattı.

Ebu Merzuk, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutuklulara, serbest bırakılacaklarına dair güvence verdiklerini ifade etti.

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