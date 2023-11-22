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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri: Gazze’de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin 6 haftadan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak gördüklerini bildirdi.

Tuğba Altun  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Dışişleri: Gazze’de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz

Ankara

Bakanlık, Gazze'de insani ara ilan edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail güçlerinin 6 haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasının ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı barışa yönelik süreci başlatmasının temenni edildiği açıklamada, Katar'ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarının takdirle karşılandığı belirtildi.

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