Gündem

Dışişleri Bakanlığından Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Dışişleri Bakanlığından Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Venezuela'da meydana gelen son gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanarak, "Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduğuna işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliğinin, ülkede bulunan Türk vatandaşlarıyla iletişimi ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürdüğü kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını duyurmuş, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." açıklaması yapmıştı.

