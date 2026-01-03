Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,096.40
BTC/USDT
89,676.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
logo
Dünya

Uzmanlara göre, ABD'nin Maduro operasyonu ve Venezuela'ya saldırıları yönetim değişikliğini hedefliyor

Uzmanlar, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD saldırısıyla ülke dışına çıkarılmasındaki temel amacın, yönetimi devirmek ve Güney Amerika'da yeniden siyasi ve askeri hakimiyeti tesis etmek olduğunu değerlendiriyor.

Büşranur Keskinkılıç, Muhammet Tarhan  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Uzmanlara göre, ABD'nin Maduro operasyonu ve Venezuela'ya saldırıları yönetim değişikliğini hedefliyor

Ankara/İstanbul

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılara ve Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aslan, ABD'nin başlattığı "Güney Mızrağı Operasyonu"nu hatırlatarak "Ana argüman uyuşturucuyla mücadeleydi. Ancak geldiğimiz aşamada bu sabah itibarıyla başlatılmış saldırı, özel kuvvet operasyonuyla Devlet Başkanı Maduro'nun ülkeden çıkarılması ve büyük bir ihtimalle uyuşturucuyla, ticaret suçlamasıyla yargılanmak üzere Amerika'ya sevk edilmesiyle sonuçlanacak." dedi.

Bunun sonucunda Venezuela içinde ne gibi bir dönüşüm ve değişim olacağını tahmin etmenin zor olmadığını söyleyen Aslan, "Çünkü ülke zaten siyaseten ayrışmış bir ülke. Sosyalistlerle halihazırda iktidarı talep eden muhalefet arasında büyük bir ihtimalle eğer uygun koşullar oluşursa bazı gerilimler olabilir." diye konuştu.

Aslan, ABD'nin sahaya ne sevk edeceği, nasıl sevk edeceğinin belirgin olmadığını vurgulayarak "Askeri bir varlık, durumu daha da farklı bir istikamete evirecektir. Ancak şöyle bir gerçek artık ortaya çıktı; büyük bir ihtimalle Venezuela konvansiyonel bağlamda yetersiz olduğu için bu mücadelede ABD'nin talep ettiği siyasi dönüşümü gerçekleştirmek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Sosyalistlerin Ernesto Che Guevara dönemini hatırlatacak şekilde bir gayrinizami mücadeleye başlamasının da beklenebileceğini belirten Aslan, "Eğer bu denklem içerisine uyuşturucu kartellerini de eklerseniz Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) benzeri yeni bir oluşum filizlenebilir. Bu nedenle bu sürecin nasıl bir istikamete evrileceğini değerlendirmek pek mümkün değil. Dinamikler belirsiz ve karmaşık." dedi.

"Bu saldırılar net bir şekilde rejim değişikliğini hedefliyor"

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, ABD'nin küresel siyasette kendi alanını net olarak tanımlamaya çalıştığını söyleyerek "Dolayısıyla en son yayımlanan ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinde belirtildiği gibi Monroe Doktrini'nin (ABD Başkanı Donald) Trump etkisi çerçevesinde yeniden yorumlandığı ve Güney Amerika'nın bütünüyle ABD'den ayrı bir şekilde küresel siyasette etkin olmaya çalışmaması ve yine Güney Amerika'da dış aktörünün etkisinin azaltılması bugünkü Trump'ın ana politikasını oluşturmakta." değerlendirmesini yaptı.

Aylardır konuşulan ve bugün itibarıyla "sürpriz olmayan" ABD'nin Venezuela müdahalesinin, bunun yansıması ve doğrudan sonucu olduğunun altını çizen Özkan, "Bu saldırılar net bir şekilde rejim değişikliğini hedefliyor. Bunu resmi yetkililer de zaten açıkça belirtiyorlar. ABD önce rejim değişikliği sonrasında ise Venezuela dahil diğer bütün ülkelerde Güney Amerika'da etkinliği tekrardan pekiştirmek istiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
Tekirdağlı balıkçılar şiddetli lodos nedeniyle ava çıkamıyor
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulamasında 816 kişi gözaltına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Uzmanlara göre, ABD'nin Maduro operasyonu ve Venezuela'ya saldırıları yönetim değişikliğini hedefliyor

Uzmanlara göre, ABD'nin Maduro operasyonu ve Venezuela'ya saldırıları yönetim değişikliğini hedefliyor

ABD Venezuela'nın başkenti Caracas'ı bombaladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, ABD ile olası bir anlaşmanın müzakere edilmesine yeşil ışık

Latin Amerika'da bu yıl seçimler ve Venezuela-ABD gerilimi öne çıktı

Latin Amerika'da bu yıl seçimler ve Venezuela-ABD gerilimi öne çıktı
ABD, İran ve Venezuela'yı hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı

ABD, İran ve Venezuela'yı hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı

ABD Başkanı Trump'ın yıl boyunca hedef aldığı ülkeler 2025'te gündemin öne çıkanları oldu

ABD Başkanı Trump'ın yıl boyunca hedef aldığı ülkeler 2025'te gündemin öne çıkanları oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet