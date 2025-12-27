Dolar
Dünya

Hamas: Filistinlilerin Gazze'den tahliyesi için Somaliland'in hedef olarak kullanılmasını reddediyoruz

Hamas, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla yerlerinden etmeyi amaçlayan tüm planlarını ve özellikle de bu yerinden etme için olası bir hedef olarak "Somaliland" bölgesinin kullanılmasını öngören girişimleri kesinlikle reddettiğini duyurdu.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ali Semerci  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Hamas: Filistinlilerin Gazze'den tahliyesi için Somaliland'in hedef olarak kullanılmasını reddediyoruz

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Somaliland ile İsrail arasında yapılan karşılıklı tanımanın reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu tanıma "tehlikeli bir emsal ve Filistin topraklarını işgal eden, savaş suçları ve soykırıma karışan ve giderek artan uluslararası izolasyonla karşı karşıya olan faşist bir oluşumdan sahte meşruiyet kazanmaya yönelik kabul edilemez bir girişim" olarak değerlendirildi.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in Filistin halkını zorla yerinden etme ve özellikle de Somali topraklarını Gazze halkı için bir hedef olarak kullanma planlarının tamamen reddedildiği yinelendi.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Somali'de ayrılıkçı bir yönetimi tanıma yoluna başvurması, İsrail'in soykırım suçları nedeniyle maruz kaldığı uluslararası tecridin derinliğinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'i kuşatma altına almak ve liderlerini insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeye zorlamak için uluslararası çabaların sürdürülmesinin yanı sıra halk ve resmi düzeylerde tecridin güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden başka yerlere "zorla gönderilmesi" planlarına ilişkin resmi açıklamaları artarken, İsrail medyası da Filistinlilerin Somali dahil Afrika ülkelerine yerleştirilebileceğini ileri sürdü.

İsrail'in ayrılıkçı Somaliland bölgesini karşılıklı olarak tanıması, bu adımın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden bu bölgeye yerleştirilmesinin bir öncüsü olduğu endişesini de beraberinde getirdi.

İsrail, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı "bağımsız bir ülke" olarak tanıdığını duyurmuş ve Somaliland'ı tanıyan ilk ülke olmuştu.

Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı

