Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,925.70
BTC/USDT
87,535.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, İsrail'in Somaliland'i tanımasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Somali'nin kuzeyinde yer alan Somaliland bölgesini tanıma yönündeki adımına sert tepki gösterdi.

Mohamud Ismail Kulane  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, İsrail'in Somaliland'i tanımasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti

Mogadişu

Cumhurbaşkanı Mahmud, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu girişimin uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

Mahmud, açıklamasında, "Başbakan Netanyahu'nun Somali'nin kuzeyindeki bir bölgeyi tanımasına yönelik yasa dışı saldırgan tutumu, uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Somali’nin iç işlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirten Mahmud, bu tür adımların yerleşik hukuk ve diplomasi kurallarına ters düştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali'nin ulusal birliğine de dikkati çekerek, "Somali ve Somali halkı birdir, bölünme yoluyla birbirinden koparılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmud'un açıklaması, İsrail'in Somaliland'i tanıdığı yönündeki açıklamaların ardından Somali yönetiminin en üst düzeyden verdiği ilk tepkilerden biri olarak kayda geçti.

İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini ziyaret etti
Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk Garnizon Koşusu" yapıldı
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan: Ekonomik büyüme Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen ülke olmaya getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da restorasyonu tamamlanan eserleri ziyaret etti

Benzer haberler

Somalili uzmanlara göre İsrail’in Somaliland’i tanıması Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu’ndaki krizi derinleştirir

Somalili uzmanlara göre İsrail’in Somaliland’i tanıması Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu’ndaki krizi derinleştirir

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, İsrail'in Somaliland'i tanımasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti

İsveç'te, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail protesto edildi

Hamas: Filistinlilerin Gazze'den tahliyesi için Somaliland'in hedef olarak kullanılmasını reddediyoruz

Hamas: Filistinlilerin Gazze'den tahliyesi için Somaliland'in hedef olarak kullanılmasını reddediyoruz
Katar ve Yemen'den, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına tepki

Katar ve Yemen'den, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına tepki
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Silahların gölgesinde çözüm olmaz

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Silahların gölgesinde çözüm olmaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet