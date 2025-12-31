Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Hamas: Filistinli gazetecilerin rolü İsrail'in kurşunlarından daha güçlü

Hamas, Filistinli gazetecilerin gerçeği aktarmadaki rollerinin her zaman İsrail'in kurşunlarından daha güçlü olacağını vurguladı.

Jomaa Younis, Hamdi Yıldız  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Hamas: Filistinli gazetecilerin rolü İsrail'in kurşunlarından daha güçlü

İstanbul

Hamas, "31 Aralık Filistinli Gazeteciye Vefa Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in iki yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda gazetecileri doğrudan hedef aldığı ancak onların seslerini susturmayı başaramadığı belirtildi.

Filistinli gazetecilerin, İsrail'in yalan anlatılarını çürüten en önemli araç olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 257 gazeteciyi öldürdüğüne işaret edilerek, İsrailli yöneticilerinin işledikleri suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması istendi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası basın kuruluşlarına, İsrail medyasının yürüttüğü dezenformasyona karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Gazze'de, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren, yaralanan ya da engelli durumuna düşen gazetecilere vefa amacıyla 2010'dan bu yana 31 Aralık, "Filistinli Gazeteciye Vefa Günü" olarak anılıyor.

