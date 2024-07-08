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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze kentine başlattığı ani saldırı sonrası binlerce Filistinli kentin kuzeyine kaçıyor

İsrail ordusunun yoğun saldırılar eşliğinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kent merkezinin güneybatısına girmesi üzerine bombalardan kaçan binlerce Filistinli yeniden yollara düştü.

Mehmet Nuri Uçar, Mustafa M. M. Haboush  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
İsrail'in Gazze kentine başlattığı ani saldırı sonrası binlerce Filistinli kentin kuzeyine kaçıyor

Gazze

AA muhabirinin sahadan aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze kentinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.

İsrail askeri araçları da yoğun ateş eşliğinde Tel el-Hava ve Rimal mahalleleri ile Sanayi bölgesi eteklerine girdi.

Filistinliler, kuzeye doğru kaçmaya başladı

Bölgedeki binlerce Filistinli, yoğun saldırlar nedeniyle kuzeye doğru kaçmaya başladı.

İsrail savaş uçakları ve topçuları gece boyu Gazze kent merkezinin doğu, batı ve orta bölgelerini saatler boyunca ağır bombalarla hedef aldı.

Saldırılar nedeniyle bölgede onlarca ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Ambulanslar bölgeye giremiyor

Devam eden yoğun bombardıman nedeniyle ambulans ve sağlık ekiplerinin bölgeye giremediği, yaralıların çoğunun bu nedenden hayatını kaybettiği ifade edildi.

Görgü tanıkları da Gazze kentini sarsan şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu, patlamanın etkilerinin Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde de hissedildiğini aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 153 Filistinlinin öldürüldüğünü, 87 bin 828 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

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