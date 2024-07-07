Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
2,994.10
BTC/USDT
57,285.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze şehrinin doğusuna düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü

İsrail'in, Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı, binlerce ailenin de yerinden olduğu belirtildi.

Mohamed Majed, Hacer Çakır, Çağrı Koşak  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
İsrail'in Gazze şehrinin doğusuna düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze'nin doğusundaki Derac, Tuffah ve Eski Şehir bölgelerine saldırılar düzenledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu bölgelere düzenlediği saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü, onlarcasının da yaralandığını belirtti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle binlerce bölge sakininin sonunu bilmedikleri meçhul bir yolculuğa çıktığını aktaran Basal, saldırının ilk dakikalarının çok şiddetli olduğunu, ölümlerin ve yaralanmaların en çok bu zamanlarda yaşandığını kaydetti.

Basal, bölge sakinlerinden yardım çağrıları aldıklarını, ancak saldırılar nedeniyle bölgeye ulaşmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

İsrail ordusu, saldırılardan önce Gazze'deki bölge halkına yaptığı bildiride, Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah, Derac ve Eski Şehir mahallelerinde oturanların bölgeyi tahliye etmeleri ve batıdaki sığınma merkezlerine gitmelerini istemişti.

Bildiride konuya ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, İsrail güçleri Gazze'deki Şucaiye Mahallesi'nde 27 Haziran'da karadan saldırılar başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, sivillerin hayatından endişe duyduğu yönünde açıklamalar yapmakla birlikte, bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunu siviller oluşturuyor.

Öte yandan, İsrail'in açıkladığı bildiri sonrasında, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri de hasta ve yaralıları kuzeydeki başka hastanelere tahliye etmek zorunda kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nı ve yeni İngiltere Başbakanı'nı kutladı
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Muş'ta sele kapılan genç kız hayatını kaybetti
MSB, topçu birliklerinin Irak'ın kuzeyinde hedefleri vurduğu görüntüleri paylaştı
Bakan Kurum, Hatay'da koordinasyon toplantılarına katıldı

Benzer haberler

İsrail'in Gazze şehrinin doğusuna düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü

İsrail'in Gazze şehrinin doğusuna düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü

İsrail'in alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı Filistinlilerden 3'ü elleri bağlı şekilde ölü bulundu

İsrail basınına göre, askeri noktalar ve Gazze sınırında 7 Ekim’de Hannibal Protokolü uygulandı

İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail'in 275 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 153'e çıktı

İsrail'in 275 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 153'e çıktı
UNRWA: Gazzeli çocuklar günün yaklaşık 8 saatini gıda ve su taşımakla geçiriyor

UNRWA: Gazzeli çocuklar günün yaklaşık 8 saatini gıda ve su taşımakla geçiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet