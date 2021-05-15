İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukların sayısı 43'e yükseldi
İsrail ordusunun hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda Gazze'de 40, Batı Şeria'da 3 çocuk yaşamını yitirdi.
Ankara
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar ve Batı Şeria ile Yahudi yerleşimcilerin işgali altındaki diğer bölgelerde düzenlediği baskınlarda hayatını kaybeden çocukların sayısı 43'e yükseldi.
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Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliye edilmek istenmesiyle başlayan gerginlik, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya 7 Mayıs'ta düzenlediği saldırıyla daha da tırmandı.
İsrail, Kudüs'teki sivil direnişi sert askeri yöntemlerle bastırmaya çalışırken Gazze'ye 10 Mayıs'ta hava saldırısı düzenledi. Gazze'deki Hamas Hareketi de İsrail'in saldırılarına roketlerle karşılık verdi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarına Filistinli direniş gruplarının karşılık vermesiyle Gazze'ye başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 40'ı çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli hayatını kaybetti, en az 950 Filistinli yaralandı.
İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı mahallelere askerlerin düzenlediği baskınlar ve gösterilere müdahaleler sırasında ise şu ana kadar 3'ü çocuk 11 Filistinli yaşamını yitirdi.
Buna göre İsrail'in saldırılarında 43'ü çocuk olmak üzere 139 Filistinli vefat etti.
Filistin Enformasyon Bakanlığının verilerine göre, son 20 yılda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında 3 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.
İnsan hakları kuruluşları, İsrail'in hava saldırılarında çocukların da içlerinde olduğu sivil binaların kasıtlı olarak hedef alındığını ve Batı Şeria gibi işgal altındaki bölgelere "güvenlik gerekçesiyle" yapılan baskınlarda da İsrail askerlerinin hedef gözetmeksizin ateş açtığını belirtiyor.
ABD başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinin desteği sayesinde savaş suçu sayılan bu eylemleri cezasız bırakılan İsrail saldırılarıyla yalnızca birkaç gün içinde 43 çocuğu daha hayattan kopardı.
Han Yunus'ta 14 çocuk hayatını kaybetti
AA muhabirinin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından aldığı bilgilere göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en küçüğü 5 aylık olmak üzere 40 çocuk öldürüldü.
Gazze'de saldırıların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Han Yunus'ta, aynı aileden Yazen el-Masri (2), İbrahim Masri (11), Mervan Masri (7) ve Rehaf el-Masri (10) adlı çocuklar hayatını kaybetti.
Han Yunus'ta yine aynı aileden Muhammed et-Tanani (3), Ethem et-Tanani (4), Emir et-Tanani (5) ve İsmail et-Tanani (6) adlarında 4 kardeş ile Muhammed Ebu Diya (5), Hüseyin Hamad (11), Ammar el-Amur (11), Hammade el-Amur (13), İbrahim Hasaneyn (16) ve Beşşar Samur (17) İsrail'in hava saldırıları sonucunda yaşamını yitirdi.
İsrail'in saldırılarının en küçük kurbanı 5 aylık bebek
Beyt Lahiya bölgesine düzenlenen hava saldırısında 5 aylık bebek Muhammed Zeyn el-Attar ve kardeşleri İslam (5) ve Emire (6) ile Fevziye Nasır Muhammed Ebu Faris (17) adlı çocuklar katledildi.
Gazze'nin merkezinde de Zeyd et-Telbani (5), Hamza Ali (12), Yahya Halife (14), Halaa Riifi (14), Bera el-Gerabli (16) ve Lina Şerir (16) İsrail'in hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırıların diğer kurbanlarından oldu.
Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 7 çocuk yaşamını yitirdi
İsrail savaş uçakları, dün Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) verilerine göre yaklaşık 0,5 kilometrekarelik dar bir alanda 85 bin Filistinliye ev sahipliği yapan Şati Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Saldırıda aynı aileden Yamin Ala Muhammed Ebu Hatab (6), Meryem Ala Muhammed Ebu Hatab (8), Bilal Ala Muhammed Ebu Hatab (9) ve Yusuf Ala Muhammed Ebu Hatab (11) adlı 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Usame Muhammed Subhi el Halidi (6), Abdurrahman Muhammed Subhi el Halidi (8), Yahya el Halidi (11), Suheyb Muhammed Subhi el Halidi (13) adlı 4 kardeş hayatını kaybetti.
UNRWA Sözcüsü Tamara Alrifai, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını "şoke edici" olarak niteledi. Sivilleri hedef almadığını ve mülteci kampında Hamas üyelerinin saklandığını öne süren İsrail ordusunun iddiasını reddeden Alrifai, mülteci kamplarında Hamas veya diğer direniş gruplarının bulunmadığını ve İsrail'in dezenformasyon yaptığını belirtti.
Cibaliya bölgesindeki saldırılarda ise Besine Mahmud İsa Abid (6), Muhammed Süleyman (16), Mustafa Abid (17) ve Zekeriyya Alluş (17) hayatını kaybederken Refah bölgesinde 2 yaşındaki bebek İbrahim ez-Zentisi ile yaşı bilinmeyen Hur ez-Zamili öldürüldü.
Nasırat'taki saldırılar sırasında da Abdullah Eşref Abdullah Cevde (13) İsrail'in saldırılarının son kurbanlarından biri oldu.
Bureyc bölgesinde İsrail güçlerinin ağır bombardımanlarında da Ahmed Mahmud Havacri (14) ve Lina Muhammed Mahmud İsa (14) adlı çocuklar katledildi.
İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da ise şu ana kadar Raşid Ebu Ara (16), Said Ude (16) ve Zeyd Fadıl Muhammed Kaysiye (17) henüz gençliğe adım atamadan hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.