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Dünya

İsrail'in Beyrut'un merkezine dün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde 2 ayrı noktaya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

Faruk Hanedar  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
İsrail'in Beyrut'un merkezine dün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Fotoğraf: Houssam Shbaro - AA

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba ve Mar İlyas bölgelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Beyrut'ta 2 ayrı noktaya düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralananların sayısının da 45'e yükseldiği belirtildi.

Dün gündüz saatlerinde Beyrut'un Ras en-Neba'ya düzenlenen İsrail saldırısında 1'i kadın 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 16 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun dün akşam Beyrut'un Mar İlyas bölgesini hedef alan saldırısında ise 1'i kadın 3 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Daha önce Ras en-Neba'da 4 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı, Mar İlyas'ta ise 2 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Beyrut'un merkezinde 2 ayrı nokta İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştı

İsrail, dün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin öldüğü açıklanmıştı.

Lübnan haber ajansı NNA, hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisinin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti.

Akşam saatlerinde ise yine şehir merkezindeki Mar İlyas bölgesinde elektronik ürünler satan mağazaya saldırı düzenlemiş bölgeden uzun süre alevler yükselmişti.







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