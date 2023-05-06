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Dünya

İsraililer, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestoların 18. haftasında yine meydanlarda

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestoları sürdürüyor.

Mücahit Aydemir  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
İsraililer, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestoların 18. haftasında yine meydanlarda

Tel Aviv

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 18'inci haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde 150'den fazla noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

Kaplan Caddesi'nde kurulan platformda, İsrail'in farklı kesimlerinden konuşmacılar, hükümetin yargı düzenlemesine karşı demokrasi vurgusunda bulunan konuşmalar yaptı.

Gösterilere, başta eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni olmak üzere, İsrail'in siyaset, yüksek bürokrasi, bilim, sanat ve iş dünyası gibi farklı kesimlerinden isimler de katıldı.

Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

Gösterilerin yapıldığı alanda, hükümetin yargı düzenlemesinin yanı sıra toplumda kadına yönelik şiddet ve İsrail'deki Arap vatandaşların maruz kaldığı ayrımcılık gibi sorunlara karşı hükümetin tepkisizliğini kınayan protestocu gruplar da yer aldı.

Batı Kudüs'teki binlerce gösterici de yargı düzenlemesini Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndan Paris Meydanı'na yürüyerek protesto etti.

İsrail ana muhalefet lideri ve eski Başbakanı Yair Lapid de gösterilere Rehovot kentinde katıldı. Buradaki kalabalığına hitap eden Lapid, hükümetin söz konusu "yargı reformu" yoluyla İsrail Yüksek Mahkemesinin üyelerini atama yetkisi elde etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Ancak hükümetin, ertelediği düzenlemeyi, Meclis’in bu ay başında yaz dönemi ile tekrar mesaiye başlamasıyla yeniden Meclis’e getirmesi bekleniyor.

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